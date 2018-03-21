Украинца Гриба суд РФ оставил под стражей и не позволил встречу с мамой

Российский апелляционный суд оставил под стражей до мая украинца Павла Гриба, который в августе 2017 года был похищен в Беларуси и находится в СИЗО Краснодара по обвинению в подготовке теракта.

Об этом в Facebook сообщил отец юноши Игорь Гриб.

"20.03.18 состоялся очередной апелляционный суд. Опять содержание под стражей. Уже 7 месяцев за решеткой. Постоянное психологическое давление со стороны следователей ФСБ ", - написал он.

Он отметил, что его сын истощен и состояние здоровья парня вызывает волнение, поскольку еще в сентябре ему должны были сделать операцию.

"Каково реальное состояние здоровья и сколько времени он сможет продержаться в таких условиях не знает никто", - добавил отец.

Он опубликовал фото сына и подписал:

"Павел улыбается, увидев маму и украинского консула, который успел сделать это фото, пока их не выгнали из зала".

"Полная изоляция от мира. Никаких писем, никаких свиданий. Сегодня в Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону поступил очередной официальный отказ следователя Карпюка в свидании мамы с Павлом. Молимся и верим", - добавил Игорь Гриб.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца написала в Twitter, что Украина требует освобождения Гриба.

20.03 рос суд залишив політв'язня П.Гриба під вартою до 4.05. Всупереч законам не допустили матір відвідати сина. Вимагаємо звільнити Гриба — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) March 21, 2018

Ранее сообщалось, что российский суд продлил арест до 4 мая украинцу Павлу Грибу, который был похищен в Беларуси в августе прошлого года.

Также сообщалось, что на суд над Грибом в России не пускают консулов.

Как известно, Павел Гриб исчез 24 августа в Беларуси. По его словам, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленской области, где "законно" оформили арест.

Беларусь своей вины в похищении украинца российскими спецслужбами не признает.

Адвокат Гриба Андрей Сабинин, после ознакомления с материалами дела, сообщал, что российский суд заочно вынес решение о его задержании на два месяца еще 17 августа, до момента прибытия парня в Гомель.

Сейчас он находится в краснодарском СИЗО. Власти России пытаются обвинить его в подготовке взрыва на школьной линейке в Сочи.

15 декабря 2017 года суд Краснодара продлил срок содержания под стражей похищенного в Беларуси российскими спецслужбами украинца Павла Гриба до 4 марта 2018 года.

1 февраля российский суд отказал в апелляции относительно меры пресечения в виде содержания под стражей для Павла Гриба, который содержится в Краснодарском СИЗО.

Гриб страдает от портальной гипертензии и требует ежедневного приема специальных лекарств, ЕСПЧ несколько раз просил Россию предоставить информацию о его состоянии здоровья.

Генконсульство Украины также неоднократно направляло обращения к российской стороне о возможности обследования юноши.

Однако, так и не получив ответа, Украина решила самовольно отправить группу врачей, которых в украинском не пустили.

В РФ отвечали, что у украинца Гриба нет проблем со здоровьем.