"Побиття антимайдану" з Криму не стосується справи Януковича – прокурор

Обвинувачення у справі екс-президента Віктора Януковича вважає, що покази кримчанки Оксани Медієвої про побиття "антимайдану" не стосуються справи.

Про це прокурор Руслан Кравченко розповів після засідання журналістам.

"Ця жінка, можливо, є свідком будь-яких подій, але дані події не є предметом цього судового розгляду", – пояснив Кравченко.

На думку обвинувачення, описані Медієвою події "не вплинули на дії обвинуваченого Януковича, а також на дії військовослужбовців Російської Федерації, направлені на окупацію нашої території".

Раніше в середу активістка громадської організації "Партії регіонів" в Криму Оксана Медієва на допиті у справі про держзраду Віктора Януковича заявила, що група кримчан, які поверталися з антимайдану 20 лютого 2014 року, зазнала жорстокого нападу.

Медієва розповіла, що деякі люди нібито були розстріляні, але вона особисто не бачила.

Вона також не змогла ні назвати прізвища убитих на цьому шляху, ні навіть відповісти, скільки людей нібито розстріляли.

Згідно профілем Медієвої в Facebook, вона працює в місцевій громадській приймальні Сімферопольського міського відділення ВПП "Єдина Росія".

Як відомо, Віктора Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року у суді зачитали обвинувальний акт у справі про сприяння російській владі в анексії Криму та веденні агресивних воєнних дій на території України.

5 липня 2017 року Янукович оголосив, що не бажає брати участь в ініційованому Україною судовому процесі в справі про державну зраду і відкликає з суду своїх адвокатів.

Але 11 грудня адвокат Віталій Сердюк, який бере участь у процесі щодо розстрілів на Майдані, знову почав захищати Януковича у справі про держзраду.

З того часу суд допитує свідків. Ключові свідки зі сторони обвинувачення вже дали свідчення у справі про держзраду.

Під час процесу про державну зраду Януковича його адвокати задавали свідкам обвинувачення питання про події на Майдані, хоча сам процес стосується дій екс-президента в період окупації Криму Росією.

Розгляд справи про держзраду Януковича планують закінчити до 20 квітня.