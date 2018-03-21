Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Побиття антимайдану" з Криму не стосується справи Януковича – прокурор

Середа, 21 березня 2018, 16:19

Обвинувачення у справі екс-президента Віктора Януковича вважає, що покази кримчанки Оксани Медієвої про побиття "антимайдану" не стосуються справи.

Про це прокурор Руслан Кравченко розповів після засідання журналістам.

"Ця жінка, можливо, є свідком будь-яких подій, але дані події не є предметом цього судового розгляду", – пояснив Кравченко.

На думку обвинувачення, описані Медієвою події "не вплинули на дії обвинуваченого Януковича, а також на дії військовослужбовців Російської Федерації, направлені на окупацію нашої території".

Раніше в середу активістка громадської організації "Партії регіонів" в Криму Оксана Медієва на допиті у справі про держзраду Віктора Януковича заявила, що група кримчан, які поверталися з антимайдану 20 лютого 2014 року, зазнала жорстокого нападу.

Медієва розповіла, що деякі люди нібито були розстріляні, але вона особисто не бачила.

Вона також не змогла ні назвати прізвища убитих на цьому шляху, ні навіть відповісти, скільки людей нібито розстріляли.

Згідно профілем Медієвої в Facebook, вона працює в місцевій громадській приймальні Сімферопольського міського відділення ВПП "Єдина Росія".

Як відомо, Віктора Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року у суді зачитали обвинувальний акт у справі про сприяння російській владі в анексії Криму та веденні агресивних воєнних дій на території України.

5 липня 2017 року Янукович оголосив, що не бажає брати участь в ініційованому Україною судовому процесі в справі про державну зраду і відкликає з суду своїх адвокатів.

Але 11 грудня адвокат Віталій Сердюк, який бере участь у процесі щодо розстрілів на Майдані, знову почав захищати Януковича у справі про держзраду.

З того часу суд допитує свідків. Ключові свідки зі сторони обвинувачення вже дали свідчення у справі про держзраду.

Під час процесу про державну зраду Януковича його адвокати задавали свідкам обвинувачення питання про події на Майдані, хоча сам процес стосується дій екс-президента в період окупації Криму Росією.

Розгляд справи про держзраду Януковича планують закінчити до 20 квітня.

Соня Лукашова, для УП
Теми: Януковичсправа про держзрадусуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Усі новини...
Янукович
Справа Януковича про захоплення влади у 2010 році пішла до суду
Доведене до банкрутства колишнє обленерго Януковича ліквідують
Плач, сміх та непритомність. Що відбувається в ексрезиденціії Януковича та як Межигір'я пережило вторгнення РФ
Останні новини
16:53
У Німеччині оголосили звинувачення 27 учасникам спроби перевороту, зокрема громадянці РФ
16:45
Збій у "Київстарі" не вплинув на дії українських військових – Фітьо
16:39
У Техасі суд заборонив жінці зробити аборт попри те, що дитина смертельно хвора
16:22
Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ
16:12
Фінляндія відкриє кордон з Росією у двох місцях
16:11
МВФ надав новий перелік структурних маяків за програмою EFF для України
16:10
Україна пообіцяла до літа переобрати 24 суддів ВАКС – меморандум з МВФ
16:01
Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство
16:00
ВООЗ фіксує сплеск респіраторних і шлункових захворювань у Газі
15:41
фотоГУР атакувало податкову систему Росії
Усі новини...
Реклама: