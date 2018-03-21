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"Избиение антимайдана" из Крыма не относится к делу Януковича – прокурор

Среда, 21 марта 2018, 16:19

Обвинение по делу экс-президента Виктора Януковича считает, что показания крымчанки Оксаны Медиевой об избиении "антимайдана" не имеют отношения к делу.

Об этом прокурор Руслан Кравченко рассказал после заседания журналистам.

"Эта женщина, возможно, является свидетелем каких-либо событий, но данные события не являются предметом настоящего судебного разбирательства", – пояснил Кравченко.

По мнению обвинения, описанные Медиевой события "не повлияли на действия обвиняемого Януковича, а также на действия военнослужащих Российской Федерации, направленные на оккупацию нашей территории".

Раньше в среду активистка общественной организации "Партии регионов" в Крыму Оксана Медиева на допросе по делу о госизмене Виктора Януковича заявила, что группа крымчан, которые возвращались с антимайдана 20 февраля 2014 года, подверглась жестокому нападению.

Медиева рассказала, что некоторые люди якобы были расстреляны, но она лично не видела.

Она также не смогла ни назвать фамилии убитых на этом пути, ни даже ответить, сколько людей якобы расстреляли.

Согласно профилю Медиевой в Facebook, она работает в местной общественной приемной Симферопольского городского отделения ВПП "Единая Россия". 

Как известно, Виктора Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 года в суде зачитали обвинительный акт в деле о пособничестве российским властям в аннексии Крыма и ведении агрессивных военных действий на территории Украины.

5 июля 2017 года Янукович объявил, что не желает принимать участие в инициированном Украиной судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов.

Однако 11 декабря адвокат Виталий Сердюк, который участвует в процессе относительно расстрелов на Майдане, снова начал защищать Януковича в деле о госизмене.

С того времени суд допрашивает свидетелей. Ключевые свидетели со стороны обвинения уже дали показания по делу о госизмене.

Во время процесса о государственной измене Януковича его адвокаты задавали свидетелям обвинения вопросы о событиях на Майдане, хотя сам процесс касается действий экс-президента в период оккупации Крыма Россией.

Рассмотрение дела о госизмене Януковича планируют завершить до 20 апреля.

Соня Лукашова, для УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Януковичдело о госизменесуд
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