Головні новини дня – за 60 секунд

НАБУ разом з ГПУ слухає САП, Кабмін розірвав програму економічного співробітництва з РФ, заробітчани дають Україні в 4 рази більше валюти, ніж іноземні інвестори - новини, які обговорювали 21 березня.

Про НАБУ та САП. Як вдалося з'ясувати УП, більше місяця тому детективи НАБУ звернулись до ГПУ з проханням відкрити провадження на антикорупційного прокурора Назара Холодницького, а генпрокурор дав на це згоду.

Зокрема, НАБУ і Генпрокуратура кілька тижнів прослуховували кабінет антикорупційного прокурора Назара Холодницького.

Директор НАБУ Артем Ситник назвав викривленою інформацію про негласне прослуховування у кабінеті керівника САП Назара Холодницького.

Про співпрацю з РФ. Кабінет міністрів України розірвав програму економічного співробітництва з Росією на 2011-2020 роки.

Програма економічного співробітництва відображає сукупність узгоджених поглядів Росії і України на перспективи їх довгострокової взаємовигідної співпраці в економічній сфері як рівноправних незалежних держав-партнерів.

У програмі розглядалися цілі і засоби розвитку російсько-українського економічного співробітництва, його основні напрями та пріоритетні галузі, а також очікувані результати.

Про заробітчан. Національний банк змінив методику розрахунку обсягу приватних грошових переказів в Україну і уточнив їх оцінки за 2015-2017 роки. Виявилося, що в 2017 році в Україну було переведено на 2 млрд доларів більше, ніж вважали спочатку - 9,3 млрд доларів. Відтак можна констатувати, що грошові перекази заробітчан мають набагато більший ефект для стабільності національної валюти ніж прямі іноземні інвестиції, які в минулому році були всього на рівні 2,3 млрд доларів.

Про Ryanair. Аеропорт "Бориспіль" успішно завершив перемовини з лоукост-авіакомпанією "Ryanair".

Про дороги. Кабінет міністрів затвердив Державну цільову економічну програму розвитку автодоріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки. Загальний обсяг фінансування програми становить 298,349 млрд гривень, з яких 178 млрд гривень - за рахунок Державного дорожнього фонду, 113,8 млрд гривень - за рахунок інших джерел.

Про Бориспіль. ПАТ "Укрзалізниця" отримала дозвіл на розробку проекту землеустрою 3,5 гектарів землі на території Борисполю, необхідної під будівництво інфраструктури для експресу, який курсуватиме між Залізничним вокзалом та Міжнародним аеропортом "Бориспіль".

Про Пімахову. Кабінет міністрів України звільнив першого заступника керівника Державної міграційної служби Діну Пімахова.

Про Сенцова та Кольченка. Президент Росії Володимир Путін доручив своїй адміністрації опрацювати список про помилування 16 осіб, який йому передала кандидат у президенти країни Ксенія Собчак. Серед них – український режисер Олег Сенцов та активіст Олександр Кольченко.