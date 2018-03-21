Главные новости дня – за 60 секунд

НАБУ вместе с ГПУ слушает САП, Кабмин разорвал программу экономического сотрудничества с РФ, заробитчане дают Украине в 4 раза больше валюты, чем иностранные инвесторы – новости, которые обсуждали 21 марта.

О НАБУ и САП. Больше месяца назад детективы НАБУ обратились в ГПУ с просьбой открыть производство на антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого, а генпрокурор дал на это согласие.

Несколько недель в кабинете Холодницкого работала скрытая записывающая аппаратура, которая была прикреплена на большой аквариум у стола прокурора.

Директор НАБУ Артем Сытник назвал искаженной информацию о негласном прослушивании в кабинете Холодницкого.

О сотрудничестве с РФ. Кабинет министров Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы.

Программа экономического сотрудничества отражает совокупность согласованных взглядов России и Украины на перспективы их долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества в экономической сфере как равноправных независимых государств-партнеров.

В программе рассматривались цели и средства развития российско-украинского экономического сотрудничества, его основные направления и приоритетные отрасли, а также ожидаемые результаты.

О "заробитчанах". Национальный банк изменил методику расчета объема частных денежных переводов в Украину и уточнил их оценки за 2015-2017 годы. Оказалось, что в 2017 году в Украину перевели на 2 млрд долларов больше, чем посчитали изначально - 9,3 млрд долларов. Таким образом можно констатировать, что денежные переводы мигрантов имеют гораздо больший эффект для стабильности национальной валюты чем прямые иностранные инвестиции, которые в прошлом году были всего на уровне 1,8 млрд долларов.

Об Ryanair. Аэропорт "Борисполь" успешно завершил переговоры с лоукост-авиакомпанией "Ryanair".

О дорогах. Кабинет министров утвердил Государственную целевую экономическую программу развития автодорог общего пользования государственного значения на 2018-2022 годы. Общий объем финансирования программы составляет 298,349 млрд гривен, из которых 178 млрд гривен - за счет Государственного дорожного фонда, 113,8 млрд гривен - за счет других источников.

О Борисполе. ПАО "Укрзализныця" получила разрешение на разработку проекта землеустройства 3,5 гектаров земли на территории Борисполя, необходимой под строительство инфраструктуры для экспресса, который будет курсировать между Железнодорожным вокзалом и Международным аэропортом "Борисполь".

О Пимаховой. Кабинет министров Украины уволил первого заместителя руководителя Государственной миграционной службы Дину Пимахову.

О Сенцове и Кольченко. Президент России Владимир Путин поручил своей администрации проработать список о помиловании 16 человек, который ему передала кандидат в президенты страны Ксения Собчак. Среди них – украинский режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко.