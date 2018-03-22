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Проти арешту Савченко голосували 7 нардепів "Опоблоку"

Четвер, 22 березня 2018, 13:23

Фракція "Опозиційного блоку" дала 7 з 10 голосів проти арешту нардепа Надії Савченко.

Про це свідчить поіменне голосування за подання генерального прокурора Юрія Луценка, оприлюднене на сайті Верховної Ради.

Михайло Добкін, Вадим Новинський, Нестор Шуфрич, Євген Балицький, Вадим Рабінович, Микола Скорик, Ігор Шурма від "Опоблоку" не підтримали подання генпрокурора.

Загалом проти арешту проголосували 10 народних депутатів.

Це також Аркадій Корнацький з БПП, його однопартієць Вадим Кривохатько та позафракційний Євген Мураєв.

Савченко та Мураєв після голосування
Савченко та Мураєв після голосування
ФОТО: ЕЛЬДАР САРАХМАН, УП
Після голосування кілька
Після голосування кілька "опоблоківців" підійшли до Савченко
ФОТО: ЕЛЬДАР САРАХМАН, УП

Під час обговорення один з лідерів "Опозиційного блоку" Юрій Бойко зазначив, що фракція підтримує зняття недоторканності з усіх депутатів, а також президента і суддів.

"Ми не змінимо свою позицію і не будемо голосувати за зняття недоторканності з окремих депутатів", – сказав Бойко.

Як відомо, 22 березня Верховна Рада підтримала подання Генпрокуратури на зняття недоторканності з народного депутата Надії Савченко.

Пізніше слідчий СБУ в приміщенні Ради зачитав підозру Савченко. Разом вони рушили пішки від парламенту до слідчого ізолятора СБУ в Аскольдовому провулку Києва.

Соня Лукашова, для УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Савченко НадіяВерховна Рада
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