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Рада дозволила арештувати Савченко

Четвер, 22 березня 2018, 12:43
Рада дозволила арештувати Савченко

Верховна Рада підтримала подання Генпрокуратури на зняття недоторканності з народного депутата Надії Савченко.

За дозвіл на притягнення до відповідальності проголосували 291 нардеп. За дозвіл на затримання - 277. За дозвіл на арешт - 268.  

Генпрокуратура просила дозвіл на притягнення Савченко до відповідальності, затримання і арешт.

На початку засідання генпрокурор Юрій Луценко зачитав подання на Савченко. У цей час вона стояла перед трибуною, навпроти Луценка.

Генпрокурор також показав у Верховній Раді аудіо- та відеозаписи про підготовку Савченко і керівником "Офіцерського корпусу" Володимиром Рубаном терактів у центрі столиці з метою захоплення влади.

Луценко заявив, що розстріляти центр міста Савченко і Володимир Рубан планували з Труханового острова.

Перед демонстрацією Савченко вигукнула: "Бабах!"

Відео показували близько 30 хв.

Луценко, відповідаючи на питання депутатів, сказав, що не підтримує "широкомасштабну кампанію оголосити Савченко психічно нездоровою".

Також виступила в Раді Савченко, заявивши, що добровільно не відмовиться від зірки Героя України та мандату нардепа.

Серед представників фракцій, що виступали перед голосуванням, ніхто не став захист Савченко.

Як відомо, у четвер Регламентний комітет дав дозвіл на зняття недоторканності, затримання та арешт нардепа  Надії Савченко.

15 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Надія Савченко планувала теракт у парламенті, і вніс подання щодо неї.

20 березня Савченко заявила, що люди з оточення президента мали завдання ліквідувати її – і тому готували провокацію та підбурювали її на організацію "перевороту".

Вона стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.

За словами Савченко, вона ніколи б не підірвала гранати в Верховній Раді, якби там були невинуваті люди.

Читайте також: "Історія Рубана: проросійські підручники та зброя в меблях"

Ігри в тероризм. Що інкримінують Савченко

Олександр Шумілін, Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Верховна РадаСавченко Надіякриміналсепаратизм
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