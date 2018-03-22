Савченко ночуватиме в ізоляторі СБУ

Шевченківський районний суд Києва обере запобіжний захід стосовно народного депутата Надії Савченко.

Про це "Українській правді" повідомив прес-секретар Генеральної прокуратури Андрій Лисенко.

"Сьогодні Генпрокуратура подає клопотання і завтра суд буде визначатися щодо міри запобіжного заходу", – спрогнозував речник ГПУ.

Таким чином затримана нардеп 22 березня ночуватиме в ізоляторі СБУ.

"Зараз Савченко знаходиться у відділі забезпечення досудового слідства СБУ. У присутності адвокатів їй вручили копію клопотання про обрання міри запобіжного заходу та допитують у якості затриманої особи", – зазначив Лисенко.

Як повідомлялось, генеральний прокурор Юрій Луценко 22 березня підписав та оголосив підозру народному депутату Надії Савченко.

Їй інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.

Статті, які інкримінують Савченко, не передбачають можливості внесення застави.

У четвер слідчі СБУ затримали нардепа Савченко прямо в приміщені Верховної Ради після того, як нардепи підтримали подання Генпрокуратури на зняття з Савченко депутатської недоторканності, її затримання й арешт.