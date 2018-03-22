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Савченко будет ночевать в изоляторе СБУ

Четверг, 22 марта 2018, 16:38

Шевченковский районный суд Киева изберет меру пресечения в отношении народного депутата Надежды Савченко.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

"Сегодня Генпрокуратура подает ходатайство и завтра суд будет определяться по мере пресечения", - спрогнозировал представитель ГПУ.

Таким образом задержанная нардеп 22 марта будет ночевать в изоляторе СБУ.

"Сейчас Савченко находится в отделе обеспечения досудебного следствия СБУ. В присутствии адвокатов ей вручили копию ходатайства об избрании меры пресечения и допрашивают в качестве задержанного", - отметил Лысенко.

Как сообщалось, генеральный прокурор Юрий Луценко 22 марта подписал и объявил подозрение народного депутата Надежды Савченко.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога.

В четверг следователи СБУ задержали нардепа Савченко прямо в помещении Верховной Рады после того, как нардепы поддержали представление Генпрокуратуры на снятие с Савченко депутатской неприкосновенности, ее задержание и арест.

Валентина Романенко, УП

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Темы: Савченко Надежда
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