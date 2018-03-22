Савченко будет ночевать в изоляторе СБУ
Шевченковский районный суд Киева изберет меру пресечения в отношении народного депутата Надежды Савченко.
Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.
"Сегодня Генпрокуратура подает ходатайство и завтра суд будет определяться по мере пресечения", - спрогнозировал представитель ГПУ.
Таким образом задержанная нардеп 22 марта будет ночевать в изоляторе СБУ.
"Сейчас Савченко находится в отделе обеспечения досудебного следствия СБУ. В присутствии адвокатов ей вручили копию ходатайства об избрании меры пресечения и допрашивают в качестве задержанного", - отметил Лысенко.
Как сообщалось, генеральный прокурор Юрий Луценко 22 марта подписал и объявил подозрение народного депутата Надежды Савченко.
Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.
Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога.
В четверг следователи СБУ задержали нардепа Савченко прямо в помещении Верховной Рады после того, как нардепы поддержали представление Генпрокуратуры на снятие с Савченко депутатской неприкосновенности, ее задержание и арест.