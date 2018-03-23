Савченко погрожує голодуванням

Нардеп Надія Савченко, яку підозрюють у підготовці державного перевороту та теракту, заявила, що якщо її залишать під вартою, то влаштує голодування.

Про це вона сказала під час виступу у Шевченківському суді, де розглядається питання обрання для неї міри запобіжного заходу.

"Звичайно, завчасно прийнято політичне рішення мене затримати. Не дуже правильне рішення. Якщо я залишусь у в'язниці, я ще раз доведу народу України, що таке герой. Я виходжу на голодовку з сьогоднішнього дня", - сказала Савченко.

Вона зазначила, що Бог поміг їй витримати майже 90 днів голодування, коли її "катував" російський ворог і допоможе у "внутрішнього ворога".

Дасть бог, проживу довше", - сказала Савченко.

За її словами, прокуратура наразі намагається їй інкримінувати дії, яких ніколи не було.

"ДНР та ЛНР не є терористичними організаціями. Це не визнала Верховна Рада. Тому ви спекулюєте і видаєте бажане за дійсне. Ви хочете підв'язати те, що відбувається в Україні під тероризм, а не під війну з Росією, що є фактом і що ніяк не хоче визнати Верховна Рада. Доведіть закон спочатку до пуття, щоб він відповідав вашому складеному клопотанню", - заявила Савченко.

"Немає терористичних організацій ЛНР та ДНР. Це територія, на якій проживають люди. Це окупована територія, на якій проживають люди у режимі окупації, люди-українці. Наші з вами земляки, яких ми маємо звільнити", - додала вона.

Нардеп зазначила, що "приписуючи весь той арсенал зброї", ніхто не продумав проте, скільки треба було людей, щоб її застосувати.

"Мабуть, цілий полк", - сказала вона.

Савченко додала, що має нагородну зброю, вміє нею користуватися, але ніколи не застосовувала проти людей, окрім як на війні.

"Всі мої заходи на ту територію були спрямовані на пошук військовополонених та на їх верифікацію. Ризикуючи собою у цей час, чи не ризикуючи, я мала вищу мету", - заявила нардеп.

Савченко додала, що звинувачення про те, що вона купувала зброю - брехливі, бо у неї немає на це грошей.

"Я ніколи не перевозила зброю. Навіть не знаю, що там було. Із тією зброєю, що ви назвали, війну можна було виграти", - сказала вона.

Нардеп додала, що влада бачила, що вона робить і боялась її як політичного конкурента.

"Коли я сказала, що буду кандидатом у президенти України, почала створювати політичну партію, я стала для влади політично небезпечною. Тому їм треба було показувати все у викривлених дзеркалах", - сказала вона

За її словами, владі потрібна була Савченко "як емблема, як логотип, як символ".

"Моя справа є політично вмотивованою, напевне, з тих пір, коли мене повертали як Героя України, або робили з мене Героя України. Є я такою чи ні - вирішувати народу", - сказала вона.

При цьому Савченко зазначила, що 98% населення вважають її героєм України.

"Через неадекватні картини, що вони намалювали, я можу ходити в суди, я буду ходити в суди. Якщо не побояться всі решта людей, ми доведемо цій владі, у чому вона не права, без крові на Майдані".

Вона додала, що знає, що потрібно Україні, бо зрозуміла "за два роки" і залишиться в країні, бо "є героєм".

Як відомо, раніше повідомлялося, Савченко загрожує довічне ув'язнення.

"Для тих, хто нібито перевіряв пильність СБУ – перевірили, вона на місці, – передбачено найвищу міру покарання", - сказав 22 березня Луценко.

22 березня Луценко також підписав та оголосив підозру народному депутату Надії Савченко.

Їй інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.

Статті, які інкримінують Савченко, не передбачають можливості внесення застави.

22 березня слідчі СБУ затримали нардепа Савченко просто в приміщені Верховної Ради після того, як нардепи підтримали подання Генпрокуратури на зняття з Савченко депутатської недоторканності, її затримання й арешт.

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Реакція соцмереж на рішення щодо Савченко