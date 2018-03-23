Савченко угрожает голодовкой

Нардеп Надежда Савченко, которую подозревают в подготовке государственного переворота и теракта, заявила, что если ее оставят под стражей, то устроит голодовку.

Об этом она сказала во время выступления в Шевченковском суде, где рассматривается вопрос избрания для нее меры пресечения.

"Конечно, заранее принято политическое решение меня задержать. Не очень правильное решение. Если я останусь в тюрьме, я еще раз докажу народу Украины, что такое герой. Я выхожу на голодовку с сегодняшнего дня", - сказала Савченко.

Она отметила, что Бог помог ей выдержать почти 90 дней голодовки, когда ее "пытал" русский враг и поможет у "внутреннего врага".

Даст бог, проживу дольше ", - сказала Савченко.

По ее словам, прокуратура сейчас пытается ей инкриминировать действия, которых никогда не было.

"ДНР и ЛНР не является террористическими организациями. Это не признала Верховная Рада. Поэтому вы спекулируете и выдаете желаемое за действительное. Вы хотите привязать то, что происходит в Украине под терроризм, а не под войну с Россией, что является фактом и никак не хочет признать Верховная Рада. Доделайте закон сначала толком, чтобы он соответствовал вашему сложенном ходатайству", - заявила Савченко.

"Нет террористических организаций ЛНР и ДНР. Это территория, на которой проживают люди. Это оккупированная территория, на которой проживают люди в режиме оккупации, люди-украинцы. Наши с вами земляки, которых мы должны освободить", - добавила она.

Нардеп отметила, что "приписывая весь тот арсенал оружия", никто не продумал, сколько надо было людей, чтобы ее применить.

"Видимо, целый полк", - сказала она.

Савченко добавила, что имеет наградное оружие, умеет им пользоваться, но никогда не применяла против людей, кроме как на войне.

"Все мои заходы на ту территорию были направлены на поиск военнопленных и на их верификацию. Рискуя собой в это время, или не рискуя, я имела высшую цель", - заявила нардеп.

Савченко добавила, что обвинения в том, что она покупала оружие - лживые, потому что у нее нет на это денег.

"Я никогда не перевозила оружие. Даже не знаю, что там было. С тем оружием, что вы назвали, войну можно было выиграть", - сказала она.

Нардеп добавила, что власть видела, что она делает и боялась ее как политического конкурента.

"Когда я сказала, что буду кандидатом в президенты Украины, начала создавать политическую партию, я стала для власти политически опасной. Поэтому им надо показывать все в искривленных зеркалах", - сказала она

По ее словам, власти нужна была Савченко "как эмблема, как логотип, как символ".

"Мое дело было политически мотивированным, наверное, с тех пор, когда меня возвращали как Героя Украины, или делали из меня Героя Украины. Являюсь я такой или нет - решать народу", - сказала она.

При этом Савченко отметила, что 98% населения считают ее героем Украины.

"Из-за неадекватных картины, которые они нарисовали, я могу ходить в суды, я буду ходить в суды. Если не побоятся все остальные люди, мы докажем этой власти, в чем она не права, без крови на Майдане".

Она добавила, что знает, что нужно Украине, потому что поняла "за два года" и останется в стране, поскольку "является героем".

Как известно, ранее сообщалось о том, что Савченко угрожает пожизненное заключение.

"Для тех, кто якобы проверял бдительность СБУ – проверили, она на месте, – предусмотрено наивысшую меру наказания", - сказал 22 марта Луценко.

22 марта Луценко также подписал и объявил подозрение народному депутату Надежде Савченко.



Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.



Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога.



22 марта следователи СБУ задержали нардепа Савченко прямо в помещении Верховной Рады после того, как нардепы поддержали представление Генпрокуратуры на снятие с Савченко депутатской неприкосновенности, ее задержание и арест.

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