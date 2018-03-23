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В ОРЛО запропонували Савченко "порятунок від в'язниці" – РосЗМІ

П'ятниця, 23 березня 2018, 15:53
В ОРЛО запропонували Савченко порятунок від в'язниці – РосЗМІ

В ОРЛО заявили, що народний депутат Надія Савченко може звернутися до них за політичним притулком.

Про це заявив представник ОРЛО на переговорах у Мінську Владислав Дейнего, передає "Московський комсомолець".

"Якщо над Савченко нависне загроза втратити свободу, вона може звернутися до "ЛНР" за політичним притулком. Ми обіцяємо розглянути це питання", - заявив він.

На думку Дейнего, президент Петро Порошенко боїться, що Савченко користується в суспільстві більшою підтримкою, ніж він, тому хоче дискредитувати її й ізолювати від участі в політиці напередодні президентських виборів.

Він похвалив Савченко за те, що вона "говорить правду в тому вигляді, як вона її розуміє в міру своїх здібностей".

Також Дейнего запевнив, що луганські бойовики не вербували Савченко у свої диверсанти і не будували з нею ніяких спільних планів щодо державного перевороту в Україні, "щоб потім укласти мирну угоду з новою владою".

Як відомо, 22 березня слідчі СБУ затримали нардепа Савченко просто в приміщені Верховної Ради після того, як нардепи підтримали подання Генпрокуратури на зняття з Савченко депутатської недоторканності, її затримання й арешт.

Їй загрожує довічне ув'язнення.

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Реакція соцмереж на рішення щодо Савченко

Теми: Савченко НадіяОРДЛОДонбасскандал
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