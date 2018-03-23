В ОРЛО запропонували Савченко "порятунок від в'язниці" – РосЗМІ
В ОРЛО заявили, що народний депутат Надія Савченко може звернутися до них за політичним притулком.
Про це заявив представник ОРЛО на переговорах у Мінську Владислав Дейнего, передає "Московський комсомолець".
"Якщо над Савченко нависне загроза втратити свободу, вона може звернутися до "ЛНР" за політичним притулком. Ми обіцяємо розглянути це питання", - заявив він.
На думку Дейнего, президент Петро Порошенко боїться, що Савченко користується в суспільстві більшою підтримкою, ніж він, тому хоче дискредитувати її й ізолювати від участі в політиці напередодні президентських виборів.
Він похвалив Савченко за те, що вона "говорить правду в тому вигляді, як вона її розуміє в міру своїх здібностей".
Також Дейнего запевнив, що луганські бойовики не вербували Савченко у свої диверсанти і не будували з нею ніяких спільних планів щодо державного перевороту в Україні, "щоб потім укласти мирну угоду з новою владою".
Як відомо, 22 березня слідчі СБУ затримали нардепа Савченко просто в приміщені Верховної Ради після того, як нардепи підтримали подання Генпрокуратури на зняття з Савченко депутатської недоторканності, її затримання й арешт.
Їй загрожує довічне ув'язнення.
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