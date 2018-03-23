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В ОРЛО предложили Савченко "спасение от тюрьмы" – РосСМИ

Пятница, 23 марта 2018, 15:53
В ОРЛО предложили Савченко спасение от тюрьмы – РосСМИ

В ОРЛО заявили, что народный депутат Надежда Савченко может обратиться к ним за политическим убежищем.

Об этом заявил представитель ОРЛО на переговорах в Минске Владислав Дейнего, передает "Московский комсомолец".

"Если над Савченко нависнет угроза лишиться свободы, она может обратиться к "ЛНР" за политическим убежищем. Мы обещаем рассмотреть этот вопрос", - заявил он.

По мнению Дейнего, президент Петр Порошенко боится, что Савченко пользуется в обществе большей поддержкой, чем он, поэтому хочет дискредитировать ее и изолировать от участия в политике накануне президентских выборов.

Он похвалил Савченко за то, что она "говорит правду в том виде, как она ее понимает в меру своих способностей".

Также Дейнего заверил, что луганские боевики не вербовали Савченко в свои диверсанты и не строили с ней никаких совместных планов по государственному перевороту в Украине, "чтобы затем заключить мирное соглашение с новыми властями".

Как известно, 22 марта следователи СБУ задержали нардепа Савченко прямо в помещении Верховной Рады после того, как нардепы поддержали представление Генпрокуратуры на снятие с Савченко депутатской неприкосновенности, ее задержание и арест.

Ей грозит пожизненное заключение.

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Темы: Савченко НадеждаОРДЛОДонбассскандал
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