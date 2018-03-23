У директора АТЭКа своя версия, почему приходила полиция

Следственные действия на заводе "АТЭК" в Киеве завершились.

Об этом "Украинской правде" сообщила генеральный директор ЗАО "АТЭК" Лариса Ильенко.

"Да, только закончились", – сказала она около 17:50.

Ильенко сказала, что никакой "конкретики" администрации не предъявили. По ее мнению, следователи сами "не знают, что искали", а пришли по указанию сверху.

По словам Ильенко, при этом представителям "Азова" двери поломали, "Грузинский легион" на землю "положили", к одному из бойцов "электрошок применяли".

Гендиректор АТЭК возложила ответственность за этот "бардак" на властьимущих.

Ильенко считает, что за всем стоит жена экс-депутата Светлана Зварыч – "проходимка и аферистка, которая хочет получить госзаказ на 156 миллионов".

Детали Ильенко готова озвучить позже.

Ранее командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили написал в Facebook: "Инициаторы рейдерского захвата базы "Грузинского легиона" – супруги Зварыч, гражданин России Евгений Казьмин. Исполнитель – министр МВС Арсен Аваков".

Однако доказательств к своим словам он не предоставил.

Более года назад руководство завода "АТЭК" обратилось к правоохранительным органам с просьбой расследовать хищения на заводе на сумму около 59 млн грн.

В пропаже станков, производственных запасов, неоконченного производства и готовой продукции подозревали Светлану Зварыч, которая якобы организовала бизнес на полуразрушенном заводе под предлогом волонтерской деятельности.

Как известно, утром 23 марта 2018 года на АТЭКе начались следственные действия.

"Национальный корпус", структуры которого расположены на территории АТЭКа, заявили о "захвате" их рекрутинговой базы и "провокации" властей. "Грузинский легион" заявил о рейдерском захвате – со стороны четы Романа и Светланы Зварычей.



Пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало заверил, что общественные или политические формирования правоохранителей не интересуют.

В полиции сообщили, что выемка документов связана с расследованием вероятного незаконного завладения имуществом ЗАО "АТЭК" на сумму более 54 млн грн (ч. 5 ст. 191 УКУ – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).