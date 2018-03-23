У директора АТЭКа своя версия, почему приходила полиция

Следственные действия на заводе "АТЭК" в Киеве завершились.

Об этом "Украинской правде" сообщила генеральный директор ЗАО "АТЭК" Лариса Ильенко.

"Да, только закончились", – сказала она около 17:50.

Ильенко сказала, что никакой "конкретики" администрации не предъявили. По ее мнению, следователи сами "не знают, что искали", а пришли по указанию сверху.

По словам Ильенко, при этом представителям "Азова" двери поломали, "Грузинский легион" на землю "положили", к одному из бойцов "электрошок применяли".

Гендиректор АТЭК возложила ответственность за этот "бардак" на властьимущих.

Ильенко считает, что к этим событиям причастна жена экс-депутата Светлана Зварыч. Детали Ильенко готова озвучить позже.

Ранее командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили написал в Facebook: "Инициаторы рейдерского захвата базы "Грузинского легиона" – супруги Зварыч, гражданин России Евгений Казьмин. Исполнитель – министр МВС Арсен Аваков".

Однако доказательств к своим словам он не предоставил.

Между тем, "Национальный корпус" выложил видеозапись с камер наблюдения на территории "АТЭКа". Он настаивает, что следственные действия направлены против их патриотической силы.

"Вчера они устроили позорные обыски у наших активистов в Днепре, сегодня взялись за столичный актив... Преследование патриотов властью обрело очевидные черты системности и спланированности", – заявила партия Андрея Белецкого.

Как известно, утром 23 марта 2018 года на АТЭКе начались следственные действия.

"Национальный корпус", структуры которого расположены на территории АТЭКа, заявили о "захвате" их рекрутинговой базы и "провокации" властей. "Грузинский легион" заявил о рейдерском захвате – со стороны четы Романа и Светланы Зварычей.



Пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало заверил, что общественные или политические формирования правоохранителей не интересуют.

В полиции сообщили, что выемка документов связана с расследованием вероятного незаконного завладения имуществом ЗАО "АТЭК" на сумму более 54 млн грн (ч. 5 ст. 191 УКУ – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Более года назад руководство завода "АТЭК" обратилось к правоохранительным органам с просьбой расследовать хищения на заводе на сумму около 59 млн грн.

В пропаже станков, производственных запасов, неоконченного производства и готовой продукции подозревали Светлану Зварыч, которая якобы организовала бизнес на полуразрушенном заводе под предлогом волонтерской деятельности.

Год назад Шевченковский райсуд Киева арестовывал тренировочную базу полка "Азов" на заводе и спортивном комплексе "АТЕК" по ходатайству Службы безопасности Украины.

Тогда СБУ указала, что с 7 сентября 2016 года расследует уголовное производство по факту хищения неустановленными должностными лицами ЗАО "АТЕК" имущества ООО "Инженерная группа "Арей", в частности тяжелой универсальной гусеничной платформы "Азовец", стоимостью более 2,7 млн гривен.