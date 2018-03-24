У штабі показали наслідки обстрілу Авдіївки бойовиками
Cпостерігачі СЦКК провели фотофіксацію наслідків обстрілу Авдіївки та встановили, що вогонь по цивільній інфраструктурі міста вівся з н.п. Спартак із застосуванням мінометів 120 калібру.
Про це 24 березня повідомили у прес-центрі штабу АТО з посиланням на українську сторону СЦКК.
"23 березня встановлено, що вогонь по цивільній інфраструктурі противник вів з н.п. Спартак у період з 13:20 по 14:20, застосовуючи міномети 120 калібру. Зафіксовано влучання боєприпасів у господарські будівлі та присадибні ділянки мирних мешканців садового товариства "Персик", розташованого у районі залізничного перегону Авдіївка – Донецьк. На цих ділянках частково зруйновано дачні будинки, пошкоджено огорожу", - повідомили в СЦКК.
Ніхто з місцевих мешканців не постраждав.
Спостерігачі місії ОБСЄ поінформовані про подію, зазначили у штабі.
Як відомо, 23 березня у штабі АТО заявили, що бойовики зірвали перемир'я, яке тривало дві доби, обстрілявши Авдіївку зі 120 мм мінометів.
2 березня у тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі оголосили про повне і безстрокове перемир'я з 5 березня. В ОРДЛО заявили, що підтримують режим "повної тиші", який мав початися з 00:00 5 березня.
Разом з тим обстріли з боку ОРДЛО тривають, а українська сторона СЦКК заявила про те, що використовуючи "режим всеохоплюючого перемир’я", бойовики приховано зосереджують військову техніку та озброєння на території, тимчасово непідконтрольній Україні.