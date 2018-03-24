В штабе показали последствия обстрела Авдеевки боевиками

Наблюдатели СЦКК провели фотофиксацию последствий обстрела Авдеевки и установили, что огонь по гражданской инфраструктуре города велся из н.п.Спартак с применением минометов 120 калибра.

Об этом 24 марта сообщили в пресс-центре штаба АТО со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

"23 марта установлено, что огонь по гражданской инфраструктуре противник вел из н.п. Спартак в период с 13:20 по 14:20 с использованием минометов 120 калибра. Зафиксировано попадание боеприпасов в хозяйственные постройки и приусадебные участки мирных жителей садового товарищества "Персик", расположенного в районе железнодорожного перегона Авдеевка - Донецк. На этих участках частично разрушены дачные дома, повреждены заборы", - сообщили в СЦКК.

Никто из местных жителей не пострадал.

Все фото - пресс-центр штаба АТО

Наблюдатели миссии ОБСЄ проинформированы о событии, добавили в штабе.

Как известно, 23 марта в штабе АТО заявили, что боевики сорвали перемирие, которое длилось двое суток, обстреляв Авдеевку из 120 мм минометов.

2 марта в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе объявили о полном и бессрочном перемирии с 5 марта. В ОРДЛО заявили, что поддерживают режим "полной тишины", который должен был начаться с 00:00 5 марта.

Вместе с тем обстрелы со стороны ОРДЛО продолжаются, а украинская сторона СЦКК заявила, что используя "режим всеобъемлющего перемирия", боевики сосредотачивают военную технику и вооружение на территории, временно неподконтрольной Украине.