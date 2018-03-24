Порошенко подякував СБУ за "майстерно викрите кубло, яке готувало теракти у Києві"

У 2017 році Служба безпеки України запобігла 17 терористичним актам та 8 диверсіям.

Про це 24 березня заявив президент України Петро Порошенко у Київській обл. на урочистостях з нагоди 26-ї річниці діяльності СБУ, участь у яких також бере глава уряду Володимир Гройсман.

За словами Порошенка, СБУ "нарешті стала дієвим механізмом для захисту безпеки держави та її громадян" та висловив "особливу подяку" представникам СБУ за "майстерно викрите вороже кубло, яке готувало масштабні теракти у Києві з численними жертвами та державний переворот в інтересах Російської Федерації".

Президент зазначив, що "під пильним моніторингом СБУ перебувають і негайно придушуються будь-які спроби росіян та п'ятої колони реанімувати так звану "ідею Новоросії", стимулювати штучні сепаратистські рухи в тих чи інших регіонах".

"У 2017 році за статтею "Державна зрада" винесено вирок 13-ти зрадникам, набрали законної сили обвинувальні вироки стосовно 11 осіб, причетних до фінансування тероризму. ... Затримано 591 особу, причетну до терористичної діяльності, збору розвідінформації, до сприяння бойовикам та російським окупантам", - додав Порошенко.

"Викрито та притягнено до відповідальності десятки сепаратистів, тих, хто зазіхав та цілісність країни, брав участь у "референдумі", розхитував ситуацію на Донбасі, у Харкові, в Одесі, Дніпрі, Києві та інших містах", - зауважив президент.

Він також зазначив, що підрозділи Центру спецоперацій А в районі проведення АТО здійснено понад 7 тисяч спеціальних та оперативно-бойових заходів, зокрема із недопущення проникнення диверсійно-розвідувальних груп вглиб країни.

Як відомо, 23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід нардепу Надії Савченко у вигляді тримання під вартою на 59 діб до 20 травня без альтернативи внесення застави.

Їй інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.

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