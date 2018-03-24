Порошенко поблагодарил СБУ за "разоблаченное гнездо, которое готовило теракты в Киеве"

В 2017 году Служба безопасности Украины предотвратила 17 террористических актов и 8 диверсий.

Об этом 24 марта заявил президент Украины Петр Порошенко в Киевской обл. на торжествах по случаю 26-й годовщины деятельности СБУ, участие в которых также принимает глава правительства Владимир Гройсман.

По словам Порошенко, СБУ "наконец стала действенным механизмом для защиты безопасности государства и его граждан" и выразил "особую благодарность" представителям СБУ за "искусно разоблаченное вражеское гнездо, которое готовило масштабные теракты в Киеве с многочисленными жертвами и госпереворот в интересах Российской Федерации" .

Президент отметил, что "под пристальным мониторингом СБУ находятся и немедленно подавляются любые попытки россиян и пятой колонны реанимировать так называемую "идею Новороссии", стимулировать искусственные сепаратистские движения в тех или иных регионах".

"В 2017 году по статье "Государственная измена" вынесен приговор 13-ти предателям, вступили в законную силу обвинительные приговоры в отношении 11 лиц, причастных к финансированию терроризма. ... Задержан 591 человек, причастный к террористической деятельности, сбору развединформации, к содействию боевикам и российским оккупантам", - добавил Порошенко.

"Выявлены и привлечены к ответственности десятки сепаратистов, тех, кто посягал и целостность страны, участвовал в "референдуме", раскачивал ситуацию на Донбассе, в Харькове, в Одессе, Днепре, Киеве и других городах", - отметил президент.

Он также отметил, что подразделения Центра спецопераций А в районе проведения АТО осуществлено более 7 тысяч специальных и оперативно-боевых мероприятий, в частности по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп вглубь страны.

Как известно, 23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения для нардепа Надежды Савченко в виде содержания под стражей на 59 суток до 20 мая без альтернативы внесения залога.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

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