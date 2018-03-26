В полиции не думают, что Волошин застрелился под давлением

Начальник Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Юрий Мороз по результатам недели расследования причин самоубийства героя-летчика Владислава Волошина, не видит оснований полагать, что сделал он это под внешним давлением.

Об этом он заявил на брифинге для журналистов 26 марта передает издание "НикВести".

По словам Мороза, в рамках досудебного расследования при проверке версии о причинах самоубийства из-за проблем в аэропорту и давления на Волошина со стороны руководства области, допрошен глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко, его заместитель, а также заместитель директора аэропорта.

"Глава администрации дал показания, в которых сообщил, что имел с Волошиным только рабочие отношения, никаких угроз, принуждений к подписанию документов не было", – заявил Мороз.

Кроме того, он добавил, что "никаких актов выполненных работ по ремонту здания аэровокзала" не было.

Начальник полиции заявляет, что со слов вдовы Волошина, в начале марта глава областной администрации Савченко пообещал Владиславу Волошину после получения сертификатов по аэропорту посодействовать ему в получении квартиры, отчего, как говорит Мороз, Волошин был в приподнятом настроении, так как должна была решиться одна из его проблем – проблема с собственным жильем.

Исходя из этого начальник ГУ НП в Николаевской области заявил, что он не видит оснований полагать, что самоубийство Волошин совершил под давлением.

"Я на сегодняшний день, изучая те материалы, которые есть в уголовном производстве, не вижу тех оснований, которые могли бы говорить о том, что Влад совершил этот трагический поступок именно под давлением. Но хочу еще раз сказать, что эта версия не отбрасывается, мы продолжаем ее проверять", – сказал Мороз.

При этом на вопрос журналистов о том, о чем же тогда говорят коллеги Владислава, заявляя, что в последнее время руководство облгосадминистрации давило на директора аэропорта, требуя от него подписать акты выполненных работ по незаконному ремонту аэровокзала, Мороз ответил, что еще не все коллеги Волошина были допрошены.

Как известно, 18 марта в Николаеве совершил самоубийство 29-летний и.о. директора КП "Николаевский международный аэропорт" Владислав Волошин.

Он не оставил предсмертной записки и не сообщил медикам "скорой" причины своего поступка, хотя на момент их приезда был жив. Но есть переписка с телефона Волошина, где он вспоминал свое назначение, проверку в аэропорту и заявлял о намерении совершить самоубийство. Эту переписку исследует полиция.

Факт принятия определенных мер для устранения возможных коррупционных рисков при осуществлении закупок в "Николаевском аэропорту" подтвердили в НАБУ.

Сотрудница "Николаевского аэропорта" Алина Коротич заявила, что на Волошина давили чиновники облгосадминистрации во главе с губернатором Алексеем Савченко.

Сам Савченко в соцсети призвал не распространять телефонную переписку Волошина, и выразил уверенность, что правоохранители со всем разберутся.

Следствие по делу гибели и.о. руководителя Николаевского аэропорта начало производство о доведении до самоубийства.

Волошин был пилотом штурмовика Су-25 299-й Николаевской бригады тактической авиации. Во время службы совершил 33 боевых вылета. В августе 2014 года после удара по российским десантникам под Новокатериновкой его самолет сбили.

Волошин катапультировался и приземлился на оккупированной территории. При координации куратора из штаба АТО ему удалось выбраться к позициям ВСУ.

Из армии уволился по семейным обстоятельствам. Был награжден орденом "За мужество" ІІІ степени.

Российские власти обвиняли Волошина в атаке на малайзийский "Боинг МН17", сбитый боевиками в 2014 году. Обвинения полностью опровергнуты расследованием прокуратуры Нидерландов и Украины.

У Волошина осталась жена и двое малолетних детей.

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