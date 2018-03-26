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"Оппоблок" говорит, что Портнову "шьют" дело по стандартам КГБ

Понедельник, 26 марта 2018, 18:49

В политической партии "Оппозиционный блок" считают преследованием по политическим мотивам уголовное производство против первого заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте партии.

"Очередная попытка давления на Портнова мотивирована тем, что он открыто и аргументированно выступает с критикой нынешней власти и известный своей активной правозащитной деятельностью", – говорится в заявлении.

"Оппоблок" называет дело "фейковым" и считает, что оно "демонстрирует, что власть, вместо борьбы с преступностью, использует силовые ведомства для преследования по политическим мотивам своих оппонентов".

"Обвинения Андрея Портнова лживые и сфабрикованные по худшим стандартам КГБ. Такое против Портнова уже "шили" в 2014 г. и в 2015 г.", – утверждают в партии, добавляя, что Генпрокуратура закрыла предыдущие дела в связи с отсутствием доказательств.

В понедельник стало известно, что в отношении Андрея Портнова начато уголовное производство по статье "государственная измена".

Ранее прокуратура Крыма проверяла причастность Портнова к постановлению Верховного Совета Крыма во время начала оккупации полуострова. 

В 2015 году Генпрокуратура объявила подозрение Портнову в том, что он "незаконно завладел" своей преподавательской зарплатой.

Портнов тогда был объявлен в розыск.

В конце октября 2015 года Портнов выиграл дело в суде ЕС и добился снятия с себя санкций.

Позже Печерский райсуд Киева обязал следствие прекратить розыск Портнова.

Украинская правда
Темы: ПортновОппозиционный блок
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