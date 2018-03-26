Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив про впевненість у тому, що справи по більшості депутатів, з яких зняли недоторканість, направлять до суду 2018 року.

Про це він заявив в ефірі телеканалу ICTV.

"Цього року я впевнений, що більшість із (справ на - УП) депутатів, на яких було рішення парламенту про зняття депутатського імунітету, будуть доправлені до судових процесів", - розповів він.

Крім того, генпрокурор запевнив, що Надія Савченко не останній народний депутат, якого ГПУ хоче притягнути до відповідальності.

"(Савченко – УП) це не останній народний депутат, я бачив матеріали, які свідчать про наступні подання до парламенту, вони будуть виключно обґрунтовані і базуватися на здобутих законним шляхом доказах", - зазначив Луценко.

Як відомо, 22 березня слідчі СБУ затримали нардепа Савченко у будівлі Верховної Ради майже одразу після того, як нардепи підтримали подання Генпрокуратури на зняття з Савченко недоторканності, її затримання й арешт.

Того ж дня генпрокурор оголосив підозру Надії Савченко.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Савченко у вигляді тримання під вартою на 59 діб – до 20 травня – без альтернативи внесення застави.

Надії Савченко інкримінують:

- ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

- ч. 1 ст. 14 (готування до злочину);



- ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією);



- ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягання на життя державного чи громадського діяча);



- ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 (терористичний акт);



- ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації);



- ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.

Серед доказів проти Савченко у слідчих є, зокрема, аудіо- та відеозаписи її розмов і дій, які нібито свідчать про підготовку терактів і зміни влади.

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