Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Луценко: 2018 року до суду направлять справи по депутатах, з яких зняли недоторканість

Понеділок, 26 березня 2018, 23:21

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив про впевненість у тому, що справи по більшості депутатів, з яких зняли недоторканість, направлять до суду 2018 року.

Про це він заявив в ефірі телеканалу ICTV.

"Цього року я впевнений, що більшість із (справ на - УП) депутатів, на яких було рішення парламенту про зняття депутатського імунітету, будуть доправлені до судових процесів", - розповів він.

Крім того, генпрокурор запевнив, що Надія Савченко не останній народний депутат, якого ГПУ хоче притягнути до відповідальності.

"(Савченко – УП) це не останній народний депутат, я бачив матеріали, які свідчать про наступні подання до парламенту, вони будуть виключно обґрунтовані і базуватися на здобутих законним шляхом доказах", - зазначив Луценко.  

Як відомо, 22 березня слідчі СБУ затримали нардепа Савченко у будівлі Верховної Ради майже одразу після того, як нардепи підтримали подання Генпрокуратури на зняття з Савченко недоторканності, її затримання й арешт.

Того ж дня генпрокурор оголосив підозру Надії Савченко.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Савченко у вигляді тримання під вартою на 59 діб – до 20 травня – без альтернативи внесення застави.

Надії Савченко інкримінують:

- ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

- ч. 1 ст. 14 (готування до злочину);

- ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією);

- ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягання на життя державного чи громадського діяча);

- ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 (терористичний акт);

- ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації);

- ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.

Серед доказів проти Савченко у слідчих є, зокрема, аудіо- та відеозаписи її розмов і дій, які нібито свідчать про підготовку терактів і зміни влади.

Читайте також: Ігри в тероризм. Що інкримінують Савченко

Марія Думанська, УП
Теми: ЛуценкоВерховна РадаГенпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Усі новини...
Луценко
Луценко заявив, що йде з армії через інвалідність
Луценко заявив, що його перевели з Бахмута
Луценко про своє призначення на фронті: Друзі надмірно щасливі, недруги ненавидять
Останні новини
17:17
фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій
17:14
Вантажівку, яка блокувала "Ягодин-Дорогуськ", прибрали: як домовились про зняття блокади
17:14
фотоУ Росії в дитсадку роздали дітям грамоти з гербом України: у закладі почали перевірку
16:53
У Німеччині оголосили звинувачення 27 учасникам спроби перевороту, зокрема громадянці РФ
16:45
Збій у "Київстарі" не вплинув на дії українських військових – Фітьо
16:39
У Техасі суд заборонив жінці зробити аборт попри те, що дитина смертельно хвора
16:22
Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ
16:12
Фінляндія відкриє кордон з Росією у двох місцях
16:11
МВФ надав новий перелік структурних маяків за програмою EFF для України
16:10
Україна пообіцяла до літа переобрати 24 суддів ВАКС – меморандум з МВФ
Усі новини...
Реклама: