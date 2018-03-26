Луценко: 2018 года в суд направят дела по депутатам, с которых сняли неприкосновенность

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил об уверенности в том, что дела по большинству депутатов, с которых сняли неприкосновенность, направят в суд в 2018 году.

Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.

"В этом году я уверен, что большинство из (дел на - УП) депутатов, на которых было решение парламента о снятии депутатского иммунитета, будут доправлены у судебным процессоам", - рассказал он.

Кроме того, генпрокурор заверил, что Надежда Савченко не последний народный депутат, которого ГПУ хочет привлечь к ответственности.

"(Савченко - УП) это не последний народный депутат, я видел материалы, которые свидетельствуют о следующих прошениях в парламент, они будут исключительно обоснованные и базироваться на полученных законным путем доказательствах", - отметил Луценко.

Как известно, 22 марта следователи СБУ задержали нардепа Савченко в здании Верховной Рады почти сразу после того, как нардепы поддержали представление Генпрокуратуры на снятие с Савченко неприкосновенности, ее задержание и арест.



В тот же день генпрокурор объявил подозрение Надежде Савченко.



23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей на 59 суток – до 20 мая – без альтернативы внесения залога.



Надежде Савченко инкриминируют:



- ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);



- ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению);



- ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией);



- ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля)



- ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 258 (террористический акт);



- ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации);



- ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ.

Среди доказательств против Савченко у следователей есть, в частности, аудио- и видеозаписи ее разговоров и действий, которые якобы свидетельствуют о подготовке терактов и смены власти.

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