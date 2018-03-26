Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Луценко: 2018 года в суд направят дела по депутатам, с которых сняли неприкосновенность

Понедельник, 26 марта 2018, 23:21

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил об уверенности в том, что дела по большинству депутатов, с которых сняли неприкосновенность, направят в суд в 2018 году.

Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.

"В этом году я уверен, что большинство из (дел на - УП) депутатов, на которых было решение парламента о снятии депутатского иммунитета, будут доправлены у судебным процессоам", - рассказал он.

Кроме того, генпрокурор заверил, что Надежда Савченко не последний народный депутат, которого ГПУ хочет привлечь к ответственности.

"(Савченко - УП) это не последний народный депутат, я видел материалы, которые свидетельствуют о следующих прошениях в парламент, они будут исключительно обоснованные и базироваться на полученных законным путем доказательствах", - отметил Луценко.

Как известно, 22 марта следователи СБУ задержали нардепа Савченко в здании Верховной Рады почти сразу после того, как нардепы поддержали представление Генпрокуратуры на снятие с Савченко неприкосновенности, ее задержание и арест.

В тот же день генпрокурор объявил подозрение Надежде Савченко.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей на 59 суток – до 20 мая – без альтернативы внесения залога.

Надежде Савченко инкриминируют:

- ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);
 
- ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению);

- ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией);

- ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля)

- ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 258 (террористический акт);

- ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации);

- ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ.

Среди доказательств против Савченко у следователей есть, в частности, аудио- и видеозаписи ее разговоров и действий, которые якобы свидетельствуют о подготовке терактов и смены власти.

Читайте также: Игры в терроризм. Что инкриминируют Савченко

Мария Думанская, УП
Темы: ЛуценкоВерховная РадаГенпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Луценко
Луценко заявил, что уходит из армии из-за инвалидности
Луценко заявил, что его перевели из Бахмута
Луценко о своем назначении на фронте: Друзья чрезмерно счастливы, недруги ненавидят
Последние новости
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работает ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
Все новости...
Реклама: