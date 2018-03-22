У Раді показали відеодокази проти Савченко

Генпрокурор Юрій Луценко презентував у Верховній Раді відеодокази причетності нардепа Надії Савченко до підготовки терористичного акту.

Зазначається, що загальний обсяг матеріалів становить 74 гігабайти інформації. Сукупна тривалість аудіо- та відеоматеріалів приблизно три доби.

Так, у записі повідомляється, що 23 листопада 2017 року Рубан та Савченко, перетнувши лінію розмежування, зустрілись на квартирі у Бахмуті з Кітом та Березнем.

В аудіозаписі Савченко розповідає, що їм показали місто і зазначила, що вони (бойовики- ред.) розуміють, що "Росія хоче їх віддати Україні", але "пока Пєтя - не хочуть ніяк", а тому "просять міняти владу".

За її словами, бойовики наразі не погоджуються на обмін, щоб нічого не зіпсувати Медведчуку.

В аудіозаписі голос Савченко говорить, що наразі бойовики планують розбиратися з Луганськом, і просять "не чипати сіру зону", бо потім ніби знову бої будуть і "коли прийде час, то зв'язок через Рубана".

За її словами, він на них буде виходити і що у неї є його прямий телефон і він їй відповідає.

Савченко: По Ташкєнту (один із бойовиків ОРДО Олександр Тимофєєв - ред). Помирати вони не бояться, почувають себе там добре, тобто, кудись діватись ...каже, я не хочу так, як Плотя...і ще. Прохання Турчинова їм особисто віддати.

При цьому нардеп зазначила, що це було особисте прохання ватажка донецьких бойовиків Олександра Захарченка.

Вона сказала, ніби попередила бойовиків про те, що Турчинов озброєний краще, ніж Захарченко, який їздить на броньованому авто.

Надалі розмова припиняється і розповідається, що подальші події відбувають 1 грудня 2017 року у кабінеті військової частини в Хмельницькому, де знаходяться Рубан, Савченко, Березень та Лящ.

На відео видно невелику кімнату, та 4 людей, серед яких і депутатка.

Березень сказав Савченко, що після того як "в'їхали подарунки", розуміють всю серйозність питання і запитав, як вона планує подальші дії.

Рубан відповів, що має бути три етапи. Перший буде в Києві, коли вони "повиганяють" киян на мітинги, на другому етапі - зірвати будівлю парламенту, а на третьому - "вигнати "товариша", якщо сам не втече".

Савченко додала, що планує переворот і треба владу "фізично прибрати".

За її словами, головне не допустити хаосу.

Під час розмови, вони зійшлися на тому, що у першу чергу треба позбавитися від Петра Порошенка, Олександра Турчинова та Арсена Авакова.

Компанія обговорили стратегію, як це можна зробити, зазначивши, що всіх можна "прибрати в один день". Савченко намалювала схему Ради і сказала, що для реалізації задуму необхідна лише одна людина всередині і вбивати себе вона не збирається.

Також пообіцяла зняти відео в залі та показати в інтернеті.

Зійшлися на тому, що для озброєного перевороту у Києві їм необхідно 200-300 "дерзких и сумасшедших" людей.

Зазначається, що пізніше після цієї розмови Савченко з компанією виїхали на полігон, де випробували зброю.

Як повідомлялося, 22 березня Верховна Рада підтримала подання Генпрокуратури на зняття недоторканності з народного депутата Надії Савченко.

На початку засідання генпрокурор Юрій Луценко зачитав подання на Савченко. У цей час вона стояла перед трибуною, навпроти Луценка.

Луценко заявив, що розстріляти центр міста Савченко і Володимир Рубан планували з Труханового острова.

Перед демонстрацією Савченко вигукнула: "Бабах!"

Відео показували близько 30 хв.

Луценко, відповідаючи на питання депутатів, сказав, що не підтримує "широкомасштабну кампанію оголосити Савченко психічно нездоровою".

Також виступила в Раді Савченко, заявивши, що добровільно не відмовиться від зірки Героя України та мандату нардепа.

Серед представників фракцій, що виступали перед голосуванням, ніхто не став захист Савченко.

Як відомо, у четвер Регламентний комітет дав дозвіл на зняття недоторканності, затримання та арешт нардепа Надії Савченко.

15 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Надія Савченко планувала теракт у парламенті, і вніс подання щодо неї.

20 березня Савченко заявила, що люди з оточення президента мали завдання ліквідувати її – і тому готували провокацію та підбурювали її на організацію "перевороту".

Вона стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.

За словами Савченко, вона ніколи б не підірвала гранати в Верховній Раді, якби там були невинуваті люди.

Читайте також: "Історія Рубана: проросійські підручники та зброя в меблях"

Ігри в тероризм. Що інкримінують Савченко