У Раді показали відеодокази проти Савченко

Генпрокурор Юрій Луценко презентував у Верховній Раді відеодокази причетності нардепа Надії Савченко до підготовки терористичного акту.

Зазначається, що загальний обсяг матеріалів становить 74 гігабайти інформації. Сукупна тривалість аудіо- та відеоматеріалів приблизно три доби.

У відео йдеться про те, що 17 листопада 2017 року на КПВВ "Майорськ" Володмимир Рубан та Надія Савченко перетнули лінію розмежування з окупованими територіями Донецьку поза контролем.

При цьому уточнюється, що сама нардеп ховалася у авто, де збергалася зброя, яка була надана бойовиками ОРДОі.

Демонстрація запису розмови починається з діалогу Г. Березня та В. Кіта, які намагаються зрозуміти, як Савченко безпечно вийти з автомобіля. Чутно, як вони стукають у металеві двері авто і просять "Надю" відкрити двері".

Далі розмова ведеться після того, к вона вийшла з авто та починають перераховувати і називати те, що привезли.

Так, перерахувавши все, що тримали, Рубан зазначив, що бойовики передали тільки два "неутьосових ствола" із обіцяних п'яти і що будуть про це розмовляти з Савченко

Далі повідомляється, що 23 листопада 2017 року Рубан на Савченко, перетнувши лінію розмежування, зустрілись на квартирі у Бахмуті з Кітом та Березнем.

Савченко розповіла, що їм показали місто .показали, що все ніби добре і зазначила, що вони (бойовики- ред.) розуміють, що "Росія хоче їх віддати Україні".

Савченко: Ну тобто, геополітично ніяк не зростається, якщо вони залишаться практично незалежні або під Росією. Вони пока Пєтя не хочуть ніяк. Їхнє прохання: "Міняйте власть".

Вона зазначила, що хоч бойовики готові розмовляти з цього приводу і хоча вони себе почувають "главами держави" ,але "Росія скрізь ходить хвостиком".

Савченко: Обмін полоненими відбувся того вони не віддають зараз, щоб нічого не зіпсувати Медведчуку, тому що знову запорють.

В аудіозаписі голос Савченко говорить, що наразі бойовики планують розбиратися з Луганськом, щоб "нічого не начудить" і просять "не чипати сіру зону", бо потім ніби знову бої будуть і "коли прийде час, то зв'язок через Рубана".

За її словами, він на них буде виходити і що у неї є його прямий телефон і він їй відповідає.

Савченко: По Ташкєнту (один із бойовиків ОРДО Олександр Тимофєєв - ред). Помирати вони не бояться, почувають себе там добре, тобто, кудись діватись ...каже, я не хочу так як Плотя та що "неострамім Донбас"...і ще. Прохання Турчинова їм особисто віддать.

При цьому нардеп зазначила, що у своїй розмові з бойовиком сказала, що з Турчиновим їй краще самій розібратися. Але це було особисте прохання ватажка донецьких бойовиків Олександра Захарченка " за війну на Донбасі, за накази і все решту…".

Доповнюється...