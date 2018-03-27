Захисники Януковича не прийшли на суд по держзраді

Оболонський районний суд Києва переніс розгляд справи про державну зраду екс-президента Віктора Януковича у зв’язку з тим, що його захисники не прийшли на засідання.

Про це 27 березня повідомив головуючий суддя Владислав Дев'ятко.

Адвокати проінформували суд, що 27-29 березня вони перебуватимуть у відрядженнях в інших містах і країнах, тому не зможуть бути присутні у суді.

Зокрема, захисники Віталій Сердюк та Ігор Федоренко 28-29 березня перебуватимуть у Німеччині у зв’язку "з захистом керуючого партнера адвоката Ольги Просенюк", а Богдан Біленко та Андріана Фозекош з 26 по 29 березня перебувають у службовому відрядженні в місті Сімферополь.

Прокурори назвали це "навмисним затягуванням розгляду справи" і"неповагою до суду".

"Сторона захисту зірвала вже 11 судових засідань. Разом з тим задля забезпечення права на захист обвинуваченого Віктора Януковича суд вимушений оголосити перерву на 10 годину 4 квітня", - сказав Дев'ятко.

Як відомо, увечері 26 березня адвокати екс-президента Віктора Януковича повідомили, що не зможуть взяти участь у судовому засіданні у справі про держзраду, бо поїхали у відрядження.

Віктора Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року у суді зачитали обвинувальний акт у справі про сприяння російській владі в анексії Криму та веденні агресивних воєнних дій на території України.

5 липня 2017 року Янукович оголосив, що не бажає брати участь в ініційованому Україною судовому процесі в справі про державну зраду і відкликає з суду своїх адвокатів.

Але 11 грудня адвокат Віталій Сердюк, який бере участь у процесі щодо розстрілів на Майдані, знову почав захищати Януковича у справі про держзраду.

Також повідомлялося, що Оболонський райсуд Києва, який слухає справу про державну зраду Віктора Януковича, планує завершити її розгляд 18-19 квітня.