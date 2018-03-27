Защитники Януковича не пришли на суд по госизмене

Оболонский районный суд Киева перенес рассмотрение дела о государственной измене экс-президента Виктора Януковича в связи с тем, что его защитники не пришли на заседание.

Об этом 27 марта сообщил председательствующий судья Владислав Девятко.

Адвокаты проинформировали суд, что 27-29 марта они будут находиться в командировках в других городах и странах, поэтому не смогут присутствовать в суде.

В частности, защитники Виталий Сердюк и Игорь Федоренко 28-29 марта будут находиться в Германии в связи "с защитой управляющего партнера адвоката Ольги Просенюк", а Богдан Биленко и Андриана Фозекош с 26 по 29 марта находятся в служебной командировке в городе Симферополь.

Прокуроры назвали это "умышленным затягиванием рассмотрения дела" и "неуважением к суду".

"Сторона защиты сорвала уже 11 судебных заседаний. Вместе с тем для обеспечения права на защиту обвиняемого Виктора Януковича суд вынужден объявить перерыв на 10 часов 4 апреля", - сказал Девятко.

Как известно, вечером 26 марта адвокаты экс-президента Виктора Януковича заявили, что не смогут принять участие в судебном заседании по делу о госизмене, потому что поехали в командировку.

Виктора Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 года в суде зачитали обвинительный акт в деле о пособничестве российским властям в аннексии Крыма и ведении агрессивных военных действий на территории Украины.

5 июля 2017 года Янукович объявил, что не желает принимать участие в инициированном Украиной судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов.

Однако 11 декабря адвокат Виталий Сердюк, который участвует в процессе относительно расстрелов на Майдане, снова начал защищать Януковича в деле о госизмене.

С того времени суд допрашивает свидетелей.

Оболонский райсуд Киева, который слушает дело о государственной измене Виктора Януковича, планирует завершить рассмотрение18-19 апреля.