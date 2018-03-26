Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Адвокати Януковича не прийдуть на судове засідання через відрядження

Понеділок, 26 березня 2018, 19:27

Адвокати екс-президента Віктора Януковича не зможуть взяти участь у судовому засіданні у справі про держзраду, бо поїхали у відрядження.

Про це повідомляє адвокат Януковича Віталій Сердюк у Facebook.

"Вирушили у відрядження, однією частиною якого є відвідання Німеччини задля ініціювання моніторингу Радою Європи судового процесу над Віктором Януковичем та задля власного захисту і захисту своїх колег від політичного переслідування", - написав він.

Захисник стверджує, що після усунення від справи адвокатів Ольги Просянюк та Олександра Горошинського "проти них розпочалося також політично вмотивоване кримінальне переслідування".

На його думку, мета цих дій – "будь якими способами завадити долученню і дослідженню доказів та розкриттю правди про події зими 2014 року".

Сердюк заявляє, що збирається звернутися для свого захисту і колег до міжнародних правозахисних організацій.

Як відомо, Віктора Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року у суді зачитали обвинувальний акт у справі про сприяння російській владі в анексії Криму та веденні агресивних воєнних дій на території України.

5 липня 2017 року Янукович оголосив, що не бажає брати участь в ініційованому Україною судовому процесі в справі про державну зраду і відкликає з суду своїх адвокатів.

Але 11 грудня адвокат Віталій Сердюк, який бере участь у процесі щодо розстрілів на Майдані, знову почав захищати Януковича у справі про держзраду.

Раніше захист подавав список із 35 осіб, яких просить допитати у суді у якості свідків. Суд дозволив допитати 16 із них.

Також повідомлялося, що Оболонський райсуд Києва, який слухає справу про державну зраду Віктора Януковича, планує завершити її розгляд 18-19 квітня.

Суд не дозволив захисникам Віктора Януковича забезпечити правову допомогу Росії при допиті екс-президента.

Раніше адвокати Януковича повідомили, що на дати 28 та 29 березня, у них призначено ряд зустрічей і вони перебуватимуть у Німеччині.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Януковичсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Усі новини...
Янукович
Доведене до банкрутства колишнє обленерго Януковича ліквідують
Плач, сміх та непритомність. Що відбувається в ексрезиденціії Януковича та як Межигір'я пережило вторгнення РФ
Олександр Вілкул: Якби була можливість, я б не розмовляв із Путіним. Я б його убив
Останні новини
17:17
фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій
17:14
Вантажівку, яка блокувала "Ягодин-Дорогуськ", прибрали: як домовились про зняття блокади
17:14
фотоУ Росії в дитсадку роздали дітям грамоти з гербом України: у закладі почали перевірку
16:53
У Німеччині оголосили звинувачення 27 учасникам спроби перевороту, зокрема громадянці РФ
16:45
Збій у "Київстарі" не вплинув на дії українських військових – Фітьо
16:39
У Техасі суд заборонив жінці зробити аборт попри те, що дитина смертельно хвора
16:22
Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ
16:12
Фінляндія відкриє кордон з Росією у двох місцях
16:11
МВФ надав новий перелік структурних маяків за програмою EFF для України
16:10
Україна пообіцяла до літа переобрати 24 суддів ВАКС – меморандум з МВФ
Усі новини...
Реклама: