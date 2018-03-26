Адвокати Януковича не прийдуть на судове засідання через відрядження

Адвокати екс-президента Віктора Януковича не зможуть взяти участь у судовому засіданні у справі про держзраду, бо поїхали у відрядження.

Про це повідомляє адвокат Януковича Віталій Сердюк у Facebook.

"Вирушили у відрядження, однією частиною якого є відвідання Німеччини задля ініціювання моніторингу Радою Європи судового процесу над Віктором Януковичем та задля власного захисту і захисту своїх колег від політичного переслідування", - написав він.

Захисник стверджує, що після усунення від справи адвокатів Ольги Просянюк та Олександра Горошинського "проти них розпочалося також політично вмотивоване кримінальне переслідування".

На його думку, мета цих дій – "будь якими способами завадити долученню і дослідженню доказів та розкриттю правди про події зими 2014 року".

Сердюк заявляє, що збирається звернутися для свого захисту і колег до міжнародних правозахисних організацій.

Як відомо, Віктора Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року у суді зачитали обвинувальний акт у справі про сприяння російській владі в анексії Криму та веденні агресивних воєнних дій на території України.

5 липня 2017 року Янукович оголосив, що не бажає брати участь в ініційованому Україною судовому процесі в справі про державну зраду і відкликає з суду своїх адвокатів.

Але 11 грудня адвокат Віталій Сердюк, який бере участь у процесі щодо розстрілів на Майдані, знову почав захищати Януковича у справі про держзраду.

Раніше захист подавав список із 35 осіб, яких просить допитати у суді у якості свідків. Суд дозволив допитати 16 із них.

Також повідомлялося, що Оболонський райсуд Києва, який слухає справу про державну зраду Віктора Януковича, планує завершити її розгляд 18-19 квітня.

Суд не дозволив захисникам Віктора Януковича забезпечити правову допомогу Росії при допиті екс-президента.

Раніше адвокати Януковича повідомили, що на дати 28 та 29 березня, у них призначено ряд зустрічей і вони перебуватимуть у Німеччині.