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Захист Януковича хоче, щоб Німеччина втрутилася у справу про держзраду

Вівторок, 27 березня 2018, 12:53

Захисники екс-президента Віктора Януковича домагаються створення в Європейському Союзі моніторингової групи через нібито переслідування їх в Україні.

Про це заявив адвокат Януковича Віталій Сердюк у коментарі телеканалу "112 Україна" після перенесення засідання Оболонського райсуду Києва у справі про держзраду.

"Прокуратура і суд придумують не передбачені законодавством процедури. Зокрема, на минулому засіданні суд запропонував нашим свідкам свідчити скайпом, що є повним порушенням Європейської конвенції, кримінального законодавства – такі докази не будуть мати юридичної ваги", – сказав він.

"У зв'язку з цим ми змушені виїхати у відрядження для врегулювання питання щодо допиту наших свідків", – зазначив Сердюк.

Адвокат заявив, що є ще одна мета поїздки до Німеччини:

"Крім того, ми змушені були відреагувати на початок нашого переслідування з боку влади, на ініціювання кримінальних справ проти адвокатської групи, яка захищає Віктора Януковича, – і звернутися до країни, яка гарантувала виконання мирової угоди від 21 лютого 2014 року, негайно ініціювати створення та роботу моніторингової групи від Європейського Союзу, щоб покласти край подібним протиправним діям і забезпечити ефективне розслідування всіх справ – у тому числі, і справу (злочинів проти) Майдану".

"Ми попереджали суд, що 28-29-го в нас призначене відрядження до Німеччини з вищевказаними цілями... Що стосується наступного засідання – готуємося, будуть свідки, будемо продовжувати участь", – запевнив Сердюк.

На запитання, що можна зробити в Росії, він відповів: "Нам необхідно провести зустрічі зі свідками, почути їхню думку щодо запропонованої, свідомо неправомірної, вигаданої виключно для даної справи процедури".

Раніше суд хотів почути свідчення Андрія Клюєва, Віталія Захарченка й Миколи Азарова. "Ми зараз над реакцією працюємо", – сказав Сердюк.

"У суду були письмові заяви цих свідків – провести їх допит відповідно до норм закону, не за вигаданою процедурою, не по скайпу, не по Фейсбуку, без використанням будь-яких програм – а так, як проходив допит Януковича у справі беркутівців у Святошинському суді", – заявив він.

На його думку, Росія вже дала згоду на міжнародну правову допомогу ще в 2016 році, під час допиту Януковича в Святошинському суді Києва, з яким екс-президент виходив на відеозв'язок із російського суду. Тому додаткової згоди не треба.

Сердюк також обурився, що звинувачення "постійно встановлює терміни суду": раніше генпрокурор заявляв про завершення справи до Дня незалежності і до Нового року.

"Зараз ми отримуємо інформацію, що поставлено ​​завдання до травневих свят – станом на 1 травня оголосити вирок у цій справі. Такі дії є незаконними і політично мотивованими", – заявив адвокат.

Перед цим звинувачення у справі про держзраду заявило, що захисники Януковича "зірвали вже 11 судове засідання", щоб не було дебатів і вироку.

Олена Рощенко, УП
Теми: справа про держзрадуЯнуковичсудЄСРосія
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