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Защита Януковича хочет, чтобы Германия вмешалась в дело о госизмене

Вторник, 27 марта 2018, 12:53

Защитники экс-президента Виктора Януковича добиваются создания в Европейском Союзе мониторинговой группы из-за якобы преследования их в Украине.  

Об этом заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк в комментарии телеканалу "112 Украина" после перенесения заседания Оболонского райсуда Киева по делу о госизмене.

"Прокуратура и суд придумывают не предусмотренные законодательством процедуры. В частности, на прошлом заседании суд предложил нашим свидетелям давать показания по скайпу, что является полным нарушением Европейской конвенции, уголовного законодательства – такие доказательства не будут иметь юридического веса", – сказал он.

"В связи с этим мы вынуждены выехать в командировку для урегулирования вопроса по допросу наших свидетелей", – отметил Сердюк.

Адвокат заявил, что есть еще одна цель поездки в Германию:

"Кроме того, мы вынуждены были отреагировать на начавшееся наше преследование со стороны власти, на инициирование уголовных дел против адвокатской группы, которая защищает Виктора Януковича, – и обратиться к стране, которая гарантировала выполнение мирового соглашение от 21 февраля 2014 года, немедленно инициировать создание и работу мониторинговой группы от Европейского Союза, чтобы положить конец подобным противоправным действиям и обеспечить эффективное расследование всех дел – в том числе, и дело (преступлений против) Майдана".

"Мы предупреждали суд, что 28-29-го у нас назначена командировка в Германию с вышеуказанными целями… Что касается следующего заседания – готовимся, будут свидетели, будем продолжать участие", – заверил Сердюк.

На вопрос, что можно сделать в России, он ответил: "Нам необходимо провести встречи со свидетелями, услышать их мнение относительно предложенной, заведомо неправомерной, выдуманной исключительно для данного дела процедурой".  

Ранее суд хотел услышать показания Андрея Клюева, Виталия Захарченко и Николая Азарова. "Мы сейчас над реакцией работаем", – сказал Сердюк.

"У суда были письменные заявления этих свидетелей – провести их допрос в соответствии с нормами закона, не по выдуманной процедуре, не по скайпу, не по Фейсбуку, без использованием каких-либо программ – а так, как проходил допрос Януковича по делу беркутовцев в Святошинском суде", – заявил он.

По его мнению, Россия уже дала согласие на международную правовую помощь еще в 2016 году, во время допроса Януковича в Святошинском суде Киева, с которым экс-президент выходил на видеосвязь из российского суда. Поэтому дополнительного согласия не надо.

Сердюк также возмутился, что обвинение "постоянно устанавливает сроки суду": ранее генпрокурор заявлял о завершении дела ко Дню независимости и к Новому году.

"Сейчас мы получаем информацию, что поставлена задача до майских праздников – к 1 мая огласить приговор по этому делу. Такие действия являются незаконными и политически мотивированными", – заявил адвокат.

Перед тем обвинение в деле о госизмене заявило, что защитники Януковича "сорвали уже 11 судебное заседание", чтобы не было дебатов и приговора.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: дело о госизменеЯнуковичсудЕСРосcия
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