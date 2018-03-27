Дмитру Россошанському продовжили запобіжний захід

Дмитру Россошанському, якого обвинувачують у скоєнні ДТП, внаслідок якого загинула сестра вбитої Ірини Ноздровської Світлана Сапатинська, продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

"27 березня, відбулося чергове судове засідання у справі ДТП за участі Д. Россошанського. За клопотанням прокуратури Київської області обвинуваченому у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України Д. Россошанському продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, 30 вересня 2015 року у с. Демидів Дмитро Россошанський насмерть збив Світлану Сапатинську.

У травні 2017 року Россошанського засудили до семи років позбавлення волі.

27 грудня Апеляційний суд скасував цей вирок, але відправив справу на новий розгляд. Обвинуваченому продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 24 лютого.

Раніше адвокат потерпілої сторони Володимир Фурман заявляв, що Дмитро Россошанський може вийти на волю.

Справою про загибель Світлани Сапатинської займалася її сестра - Ірина Ноздровська, тіло якої знайшли 1 січня 2018 року у Вишгородському районі Київської області.

8 січня 2018 року перший заступник голови МВС Сергій Яровий повідомив про те, що поліція встановила і затримала підозрюваного у вбивстві Ірини Ноздровської.

Джерела УП у правоохоронних органах підтвердили інформацію про те, що затриманий є родичем племінника судді Вишгородського району Дмитра Россошанського. Пізніше адвокат повідомив, що затриманий - Юрій Россошанський, батько Дмитра.

Згодом генпрокурор Юрій Луценко заявив, що затриманому підозрюваному оголошено про підозру.

Адвокати і родичі Ноздровської мають сумніви, що затриманий - її реальний убивця, але поліція запевняє, що затриманий обґрунтовано підозрюється у вбивстві.