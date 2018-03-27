Дмитрию Россошанскому продолжили меру пресечения

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Вторник, 27 марта 2018, 18:53

Дмитрию Россошанскому, которого обвиняют в совершении ДТП, в результате которого погибла сестра убитой Ирины Ноздровской Светлана Сапатинская, продолжили меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"27 марта, состоялось очередное судебное заседание по делу ДТП с участием Д. Россошанского. По ходатайству прокуратуры Киевской области обвиняемому в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины Д. Россошанский продлен меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Как известно, 30 сентября 2015 в с. Демидов Дмитрий Россошанский насмерть сбил Светлану Сапатинскую.

В мая 2017 года Россошанского приговорили к семи годам лишения свободы.

27 декабря Апелляционный суд отменил этот приговор, но отправил дело на новое рассмотрение. Обвиняемому продолжили меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 февраля.

Ранее адвокат потерпевшей стороны Владимир Фурман заявлял, что Дмитрий Россошанский может выйти на свободу.

Делом о гибели Светланы Сапатинской занималась ее сестра - Ирина Ноздровская, тело которой нашли 1 января 2018 года в Вышгородском районе Киевской области.

8 января первый замглавы МВД Сергей Яровой сообщил о том, что полиция установила и задержала подозреваемого в убийстве юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской.

Источники УП в правоохранительных органах подтвердили информацию о том, что задержанный является родственником племянника судьи Вышгородского района Дмитрия Россошанского. Позже адвокат сообщил, что задержанный - Юрий Россошанский, отец Дмитрия.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что задержанному подозреваемому в убийстве юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской объявлено о подозрении

Адвокаты и родные Ноздровской сомневаются, что задержанный - ее реальный убийца, но полиция заявляет, что задержанный обоснованно подозревается в убийстве Ноздровской.

Украинская правда
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Темы: суд прокуратура
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