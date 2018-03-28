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Рятувальники запевнили, що перевіряють ТРЦ за графіком

Середа, 28 березня 2018, 08:31

Державна служба з надзвичайних ситуацій перевіряє торговельно-розважальні центри і має право через суд зупиняти їхню експлуатацію в разі порушень правил пожежної безпеки.

Відповідне роз'яснення надала прес-служба ДСНС 28 березня.

У ньому згадано про мораторій на перевірки суб’єктів господарської діяльності, який діє до 31 грудня 2018 року, але не поширюється для Держслужби з надзвичайних ситуацій на нагляд і контроль закладів оздоровлення та відпочинку дітей тощо.

Тому перевірки закладів, які не підпадають під мораторій, зокрема й ТРЦ, здійснюють за графіком, сказано в повідомленні.

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Як відомо, в російському торговому центрі "Зимняя вишня" в Кемерові 25 березня сталася пожежа. Займання виникло на останньому поверсі, де розташовані кінозали й ігрові зони.

За останніми даними, загинули 64 людини, серед них - 41 дитина. Є також інформація про зниклих безвісти, але кількість їх різниться.

Уже встановлено, що у торговому центрі "Зимова вишня" не працювала пожежна сигналізація, а охоронець після початку пожежі не ввімкнув систему сповіщення.

У Росії оголошено жалобу. Люди проводять мітинги з вимогами відставки влади.

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Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ДСНСпожежа
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