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Спасатели заверили, что проверяют ТРЦ по графику

Среда, 28 марта 2018, 08:31

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям проверяет торгово-развлекательные центры и имеет право через суд останавливать их эксплуатацию в случае нарушений правил пожарной безопасности.

Соответствующее разъяснение предоставила пресс-служба ГСЧС 28 марта.

В нем упомянуто о моратории на проверки субъектов хозяйственной деятельности, который действует до 31 декабря 2018 года, но не распространяется для Госслужбы по чрезвычайным ситуациям на надзор и контроль заведений оздоровления и отдыха детей и тому подобных.



Поэтому проверки заведений, которые не подпадают под мораторий, в том числе и ТРЦ, осуществляется по графику, говорится в сообщении.

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Как известно, в российском торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово 25 марта произошел пожар. Возгорание возникло на последнем этаже, где находятся кинозалы и игровые зоны.

По последним данным, погибли 64 человека, среди них – 41 ребенок. Есть также информация о пропавших без вести, но число их разнится.

Уже установлено, что в торговом центре "Зимняя вишня" не работала пожарная сигнализация, а охранник после начала пожара не включил систему оповещения..

В России объявлен траур. Люди проводят митинги с требованиями отставки власти.

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Алена Рощенко, УП
Темы: ГСЧСпожар
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