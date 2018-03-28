Пожежа в Кемерові: СК РФ порушив справу проти українського пранкера

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу стосовно українського пранкера, якого звинувачують у поширенні інформації про "сотні загиблих" під час пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" в Кемерові.



Про це повідомила офіційний представник СК РФ Світлана Петренко.



"За результатами проведеної перевірки слідчими Слідчого комітету РФ порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст.282 КК РФ (розпалювання ненависті або ворожнечі) відносно громадянина України Микити Кувікова, відомого в мережі Інтернет як "Євген Вольнов", – йдеться в повідомленні.



За даними слідства РФ, "вказана особа публічно, з використанням мережі Інтернет та засобів масової інформації поширювало неправдиві відомості про кількість загиблих під час пожежі в Кемерові, вводячи в оману родичів загиблих і постраждалих, таким чином намагаючись дестабілізувати ситуацію".



Відзначається, що слідство має намір клопотати перед судом про заочний арешт.



Також обіцяють найближчим часом оголосити українця в розшук.

Сам Кувіков у коментарі російському виданню РБК заявив, що "на закони Російської Федерації, як і на Слідчий комітет Російської Федерації, плював з високої дзвіниці".



"Слідчі СК Росії обурюються поширенням завідомо неправдивої інформації, але їм би спочатку варто було звернути увагу на ваші ЗМІ, які протягом 4 років вже поширюють завідомо неправдиву інформацію про розіпнутих хлопчиків, про іспанських диспетчерів і так далі. Зрозумійте, закони Російської Федерації діють лише на громадян РФ", – додав він.



27 березня Кувіков у розмові з РБК підтвердив, що викладав в YouTube ролики з інформацією про "300 загиблих" під час пожежі в кемеровському ТЦ "Зимова вишня".



Він додав, що цифру взяв, підрахувавши кількість місць в кінозалах, і заявив, що "є єдиним, хто говорить правду", а російська влада "очевидно буде намагатися замовчати кількість втрат".

Як повідомлялося, в торговому центрі "Зимняя вишня" в Кемерові 25 березня сталася пожежа. Займання виникло на останньому поверсі, де знаходилися кінозали і в неділю було багато дітей.



За останніми даними, загинули 64 людини, серед них - 41 дитина.



Є також інформація про зниклих безвісти, але їхня кількість різниться.

27 березня на площі Совєтов пройшов масовий стихійний мітинг, на якому мешканці міста вимагали відставки влади.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що вважає причиною пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" недбалість людей.

Пізніше він підписав указ про оголошення жалоби в Росії.

У слідчому комітеті Росії заявили, що український пранкер Євген Вольнов розповсюджував інформацію про 300 загиблих під час пожежі у Кемерові.

Читайте також: "Уроки Кемерова. Чи можна врятуватись від пожежі в київських ТРЦ"