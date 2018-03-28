Пожар в Кемерово: СК РФ возбудил дело против украинского пранкера

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении украинского пранкера, которого обвиняют в распространении информации о "сотнях погибших" при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово.

Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.



"По результатам проведенной проверки следователями Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды) в отношении гражданина Украины Никиты Кувикова, известного в сети Интернет как "Евгений Вольнов", – идет речь в сообщении.

По данным следствия РФ, "указанное лицо публично, с использованием сети Интернет и средств массовой информации распространяло недостоверные сведения о количестве погибших при пожаре в Кемерово, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию".

Отмечается, что следствие намерено ходатайствовать перед судом о заочном аресте.

Также обещают в ближайшее время объявить украинца в розыск.

Сам Кувиков в комментарии российскому изданию РБК заявил, что "на законы Российской Федерации, как и на Следственный комитет Российской Федерации, плевал с высокой колокольни".

​"Следователи СК России возмущаются распространением заведомо ложной информации, но им бы сначала стоило обратить внимание на ваши СМИ, которые на протяжении 4 лет уже распространяют заведомо ложную информацию о распятых мальчиках, о испанских диспетчерах и так далее. Поймите, законы Российской Федерации действуют лишь на граждан РФ", – добавил он.

27 марта Кувиков в разговоре с РБК подтвердил, что выкладывал в YouTube ролики с информацией о "300 погибших" при пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня".

Он добавил, что цифру взял, подсчитав количество мест в кинозалах, и заявил, что "является единственным, кто говорит правду", а российские власти "очевидно будут пытаться замолчать количество потерь".

Как сообщалось, в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово 25 марта произошел пожар. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и в воскресенье было много детей.

По последним данным, погибли 64 человека, среди них – 41 ребенок.

Есть также информация о пропавших без вести, но их число разнится.

27 марта на площади Советов прошел массовый стихийный митинг, на котором жители города требовали отставки властей.

Президент России Владимир Путин заявил, что считает причиной пожара в торговом центре "Зимняя вишня" халатность людей.

Позже он подписал указ об объявлении траура в России.

В следственном комитете России заявили, что украинский пранкер Евгений Вольнов распространил информацию о 300 погибших во время пожара в Кемерово.

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