Порошенко висловив співчуття рідним загиблих у Кемерові і Сирії

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Середа, 28 березня 2018, 13:18

Президент Петро Порошенко висловив співчуття у зв'язку із загибеллю людей під час пожежі в торгово-розважальному центрі у російському Кемерові та під час авіаударів у Сирії.

Про це він сказав 28 березня під час зустрічі з учасниками всеукраїнської акції "Діти об'єднують Україну" у Києві.

"Світ проходить зараз дуже непрості часи. Так само як і Україна. Ми маємо тримати наше серце відритим до проблем, до болю простих людей, у першу чергу дітей. 242 дитини було вбито російськими агресорами, починаючи з 2014 року, 147 міських дітей загинули під час нападу на цивільне населення у Сирії. Велика кількість дітей 25 березня загинула в Кемерові. Я хочу висловити найщиріші слова співчуття рідним і близьким", - сказав Порошенко.

Він додав, що це "дуже несправедливо, коли діти йдуть з життя, і коли діти чують звуки снарядів, навчилися розрізняти міномети, гаубиці і як ховатися".

Як повідомлялося, в торговому центрі "Зимова вишня" в Кемерові 25 березня сталася пожежа. Займання виникло на останньому поверсі, де розташовані кінозали і в неділю було багато дітей.

За останніми даними, загинули 64 людини, серед них – 41 дитина.

Є також інформація про зниклих безвісти, але їхня кількість різниться.

27 березня на площі Совєтов проходив масовий стихійний мітинг, на якому виступали родичі загиблих.

Президент Росії Володимир Путін вважає причиною пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" недбалість людей.

Пізніше він підписав указ про оголошення жалоби

У справі про пожежу в торгово-розважальному центрі затримали п'ятьох осіб.

 

Ірина Балачук, УП
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Теми: Порошенко Росія пожежа
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