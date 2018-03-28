Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко выразил соболезнования родным погибших в Кемерово и Сирии

Среда, 28 марта 2018, 13:18

Президент Петр Порошенко выразил соболезнования в связи с гибелью людей во время пожара в торгово-развлекательном центре в российском Кемерово и во время авиаударов в Сирии.

Об этом он сказал 28 марта во время встречи с участниками всеукраинской акции "Дети объединяют Украину" в Киеве.

"Мир проходит сейчас очень непростые времена. Так же как и Украина. Мы должны держать наше сердце открытым к проблемам, к боли простых людей, в первую очередь детей. 242 ребенка были убиты российскими агрессорами, начиная с 2014 года, 147 городских детей погибли под время нападения на гражданское население в Сирии. Большое количество детей 25 марта погибло в Кемерово. Я хочу выразить искренние слова соболезнования родным и близким", - сказал Порошенко.

Он добавил, что это "очень несправедливо, когда дети уходят из жизни, и когда дети слышат звуки снарядов, научились различать минометы, гаубицы и как прятаться".

Как сообщалось, в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово 25 марта произошел пожар. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и в воскресенье было много детей.

По последним данным, погибли 64 человека, среди них – 41 ребенок.

Есть также информация о пропавших без вести, но их число разнится.

27 марта на площади Советов проходил массовый стихийный митинг, на котором выступали родственники погибших.

Президент России Владимир Путин заявил, что считает причиной пожара в торговом центре "Зимняя вишня" халатность людей.

Позже он подписал указ об объявлении траура.

По делу о пожаре в торгово-развлекательном центре задержали пять человек.

Ирина Балачук, УП
Темы: ПорошенкоРосcияпожар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
Все новости...
Реклама: