Порошенко выразил соболезнования родным погибших в Кемерово и Сирии

Президент Петр Порошенко выразил соболезнования в связи с гибелью людей во время пожара в торгово-развлекательном центре в российском Кемерово и во время авиаударов в Сирии.

Об этом он сказал 28 марта во время встречи с участниками всеукраинской акции "Дети объединяют Украину" в Киеве.

"Мир проходит сейчас очень непростые времена. Так же как и Украина. Мы должны держать наше сердце открытым к проблемам, к боли простых людей, в первую очередь детей. 242 ребенка были убиты российскими агрессорами, начиная с 2014 года, 147 городских детей погибли под время нападения на гражданское население в Сирии. Большое количество детей 25 марта погибло в Кемерово. Я хочу выразить искренние слова соболезнования родным и близким", - сказал Порошенко.

Он добавил, что это "очень несправедливо, когда дети уходят из жизни, и когда дети слышат звуки снарядов, научились различать минометы, гаубицы и как прятаться".

Как сообщалось, в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово 25 марта произошел пожар. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и в воскресенье было много детей.

По последним данным, погибли 64 человека, среди них – 41 ребенок.

Есть также информация о пропавших без вести, но их число разнится.

27 марта на площади Советов проходил массовый стихийный митинг, на котором выступали родственники погибших.

Президент России Владимир Путин заявил, что считает причиной пожара в торговом центре "Зимняя вишня" халатность людей.

Позже он подписал указ об объявлении траура.

По делу о пожаре в торгово-развлекательном центре задержали пять человек.