Тимчук стверджує, що Плотницький не в СІЗО, а в маєтку під Москвою

Народний депутат і координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук стверджує, що екс-ватажок луганських бойовиків Ігор Плотницький проживає в в своєму особняку в Барвисі Одінцовського району Московської області.



Про це він написав у своєму Facebook 28 березня.

"За оперативними даними групи ІС, інформація в ЗМІ про затримання російськими спецслужбами колишнього керівника "ЛНР" Ігоря Плотницького та перебування його в СІЗО не відповідає дійсності", – заявляє Тимчук.

"За нашими даними, Плотницький спокійнісінько проживає в населеному пункті Барвиха Одінцовського району Московської області, періодично виїжджаючи до Москви за покликом кураторів і свого бізнесу", – стверджує нардеп.

"На цей момент пан Плотницький зайнятий елітним ремонтом та благоустроєм свого "родового маєтку", вартість якого, за нашою інформацією, варіюється від 20 до 30 млн. дол. США", – додав Тимчук.

Аналітична група "Інформаційний спротив" діє с 2 березня 2014 року. Вона збирає інформацію в тому числі з тимчасово окупованих територій з власних джерел.

Інформація про те, що Плотницький є власником особняка в Барвисі з'явилася в ЗМІ ще в 2015 році. Тоді ж називалася його вартість – приблизно 30 млн доларів Плотницкий купив його нібито майже відразу після незаконного "референдуму" в ОРЛО ще в 2014 році.

Як відомо, увечері 21 листопада 2017 року окупований Луганськ увійшла колона з десятків військових автомобілів з Донецька.

Російське видання РБК, посилаючись на джерела в оточенні ідеолога створення проекту "Новоросія" Владислава Суркова, писало, що в конфлікті між Плотницьким та Ігорем Корнетом - відстороненим главою "МВС ЛНР" - Кремль став на бік останнього.

У той же день росЗМІ повідомили, що автомобільний кортеж, в якому перебували Плотницький, керівник його "адміністрації" Ірина Тейцман, глава ДТРК "ЛНР" Анастасія Шуркаєва та інші особи, виїхав з території Луганська, пізніше Плотницького помітили в аеропорту в РФ.

В кінці січня 2018 року російські ЗМІ писали, що Плотницького та його підлеглих нібито тримають під вартою за підозрою у співпраці з СБУ.



У лютому перший завідувач "скарбницею" луганських бойовиків Болотова Владлен Заруба ( "Куба") заявив, що Плотницького нібито заарештували в Росії за розтрати фінансової допомоги більш ніж на мільярд доларів - і тримають в СІЗО "Крєсти" в Санкт-Петербурзі.



Пізніше заступник глави Громадської спостережної комісії Санкт-Петербурга Роман Ширшов розповів, що в ізоляторі "Крєсти" йому повідомили, що Плотницького в СІЗО немає.



Як відомо, Україна оголосила екс-ватажка луганських бойовиків в розшук. Головна військова прокуратура заявила, що намагаєтиметься перевірити, чи затримали Плотницького в Росії.

Однак, як пояснили "Українській правді" в Генпрокуратурі, російська сторона не відповідає на офіційні запити українських правоохоронців.