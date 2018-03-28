Тымчук утверждает, что Плотницкий не в СИЗО, а в имении под Москвой

Народный депутат и координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук утверждает, что экс-главарь луганских боевиков Игорь Плотницкий проживает в своем особняке в Барвихе Одинцовского района Московской области.

Об этом он написал в своем Facebook 28 марта.

"По оперативным данным группы ИС, широко распространяемая информация в СМИ о задержании российскими спецслужбами бывшего руководителя "ЛНР" Игоря Плотницкого и нахождении его в СИЗО не соответствует действительности", – заявляет Тымчук.

"По нашим данным, Плотницкий преспокойно проживает в населённом пункте Барвиха Одинцовского района Московской области, периодически выезжая в Москву по зову кураторов и своему бизнесу", – утверждает нардеп.

"На данный момент господин Плотницкий занят элитным ремонтом и благоустройством своего "родового поместья", стоимость которого, по нашей информации, варьируется от 20 до 30 млн. дол. США", – добавил Тымчук.

Аналитическая группа "Информационное Сопротивление" действует с 2 марта 2014 года. Она собирает информацию в том числе с временно оккупированных территорий из собственных источников.

Информация о том, что Плотницкий является обладателем особняка в Барвихе появилась в СМИ еще в 2015 году. Тогда же называлась его стоимость – примерно 30 млн долларов Плотницкий купил его якобы почти сразу после незаконного "референдума" в ОРЛО еще в 2014 году.

Как известно, вечером 21 ноября 2017 года в оккупированный Луганск вошла колонна из десятков военных автомобилей из Донецка.

Российское издание РБК, ссылаясь на источник в окружении идеолога создания проекта "Новороссия" Владислава Суркова, писало, что в конфликте между Плотницким и главой так называемого "МВД ЛНР" Игорем Корнетом Кремль выбрал сторону последнего.

23 ноября росСМИ сообщили, что автомобильный кортеж, в котором находились Плотницкий, руководитель его "администрации" Ирина Тейцман, глава ГТРК "ЛНР" Анастасия Шуркаева и ряд других лиц выехал с территории Луганска, позже Плотницкого заметили в аэропорту в РФ.

В конце января 2018 года российские СМИ писали, что Плотницкого и его подчиненных якобы держат под стражей по подозрению в сотрудничестве с СБУ.



В феврале первый заведующий "казной" луганских боевиков Болотова Владлен Заруба ("Куба") заявил, что Плотницкого якобы арестовали в России за растраты финансовой помощи более чем на миллиард долларов – и держат в СИЗО "Кресты" в Санкт-Петербурге.



Позже заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии Санкт-Петербурга Роман Ширшов рассказал, что в изоляторе "Кресты" ему сообщили, что Плотницкого а СИЗО нет.

Как известно, Украина объявила экс-главаря луганских боевиков в розыск. Главная военная прокуратура заявляла, что попытается проверить, задержали ли Плотницкого в России.

Однако, как объяснили "Украинской правде" в Генпрокуратуре, российская сторона не отвечает на официальные запросы украинских правоохранителей.