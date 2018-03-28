За 3 дня до дедлайна Порошенко просит Раду отменить декларации для ОО

Президент Петр Порошенко считает, что Верховная Рада должна принять решение об отмене е-декларирования для антикоррупционеров, хотя до истечения срока подачи отчетов осталось всего 3 дня, а ближайшее заседание парламента пройдет через 6.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информацию, полученную в пресс-службе Администрации президента.

"Петр Порошенко настаивает, что Верховная Рада и все ее фракции без исключения, наконец-то, должны услышать аргументацию гражданского общества, наших партнеров, главы государства и принять ответственное решение об отмене электронного декларирования", - заявили в АП.

Там напомнили, что соответствующий законопроект Порошенко подал летом 2017 года, и он готов оперативно подписать этот документ.

"Глава государства еще раз подчеркивает, что внедрение электронного декларирования для активистов, одобренное в прошлом году, было ошибкой. Оно не безвозвратное, его можно исправить и следует это сделать", - добавили в пресс-службе.

Как известно, срок подачи деклараций членами общественных организаций, которые борются с коррупцией, заканчивается 1 апреля, а ближайшее заседание Верховной Рады стартует только 3 апреля.

Поэтому с начала следующего месяца общественных активистов, которые не подали декларации о доходах, можно будет привлекать к уголовной ответственности.

28 марта лидеры фракций собрались на совещание у спикера Андрея Парубия. Там должны были рассмотреть вопрос о созыве внеочередного заседания для отмены е-декларирования для общественных активистов.

27 марта 2017 года президент Петр Порошенко подписал изменения к закону "О противодействии коррупции", согласно которым члены антикоррупционных общественных организаций обязаны подавать электронные декларации.

Евросоюз раскритиковал эту инициативу. Позже президент попросил депутатов отменить соответствующее требование.

22 марта 2018 года Верховная Рада провалила голосование об отсрочке е-декларирования для членов общественных организаций.

В НАПК пояснили, что подавать электронную декларацию должны участники антикоррупционных мероприятий, которые получили определенное имущество или средства в рамках реализации программ в сфере предотвращения коррупции.