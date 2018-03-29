Начальник поліції Миколаївщини просить передати справу Волошина в інші руки

Начальник Головного управління національної поліції в Миколаївській області генерал третього рангу Юрій Мороз просить керівництво поліції змінити підслідність справи загиблого героя-льотчика Владислава Волошина.

Про це інформує прес-служба поліції Миколаївщини в четвер.

Мороз наголосив, що слідство не відкидає жодної з шести оприлюднених раніше версій, проводяться всі необхідні експертизи.

"Неодноразово поліція закликала всіх, хто володіє будь-якою корисною для слідства інформацією, звернутися до Слідчого управління", – повідомив очільник поліції області.

Водночас, за його словами, попри всі запрошення, навіть встановлені особи, співробітники аеропорту, які повідомляли пресі, що володіють інформацією про тиски або корупційні складові, вже вдруге не з’явились на допит на виклик слідчого.

Мороз зазначає, що запропонував громадськості здійснювати прозорий та неупереджений контроль над ходом слідства, долучивши до справи в рамках кримінального провадження адвокатів від сторони родини Владислава Волошина, яким би довіряла громада, родина загиблого, ЗМІ.

"Минуло три доби, але жоден з адвокатів не звернувся до Слідчого управління з метою надання правової допомоги сім`ї загиблого. То ж я розумію, що об’єктивність та неупередженість слідства насправді не цікавить активістів, а заклики і гасла носять суто політичний характер", – каже генерал.

"Тому я звернувся до керівництва Національноі поліції України щодо зміни підслідності вказаного провадження з метою вирішення питання щодо передачі його до Головного слідчого управління або інших територіальних підрозділів", – наголосив Мороз.

Раніше Мороз за результатами тижня розслідування заявив, що поліція не схильна вважати, що Волошин скоїв самогубство під зовнішнім тиском.

29 березня поліція посилила охорону Миколаївської обласної ради. На сесію можуть винести питання про відставку голови Миколаївської облдержадміністрації Олексія Савченка, якого дехто звинувачує в причетності до загибелі Волошина.

З такою вимогою виступили представники "Національного корпусу", "Руху нових сил", ГО "Свобода", а також Миколаївської обласної організації "Демальянс".

Як відомо, 18 березня у Миколаєві вчинив самогубство 29-річний в.о. директора КП "Миколаївський міжнародний аеропорт" Владислав Волошин.

Він не залишив передсмертної записки і не повідомив медикам "швидкої" причини свого вчинку.

Є переписка з телефона Волошина, де він згадував своє призначення, перевірку в аеропорту і заявляв про намір вчинити самогубство. Цю переписку досліджує поліція.

Співробітниця "Миколаївського аеропорту" Аліна Коротич заявила, що на Волошина тиснули посадовці облдержадміністрації на чолі з губернатором Олексієм Савченком.

Сам Савченко у соцмережі закликав не поширювати телефонну переписку Волошина, і висловив упевненість, що правоохоронці з усім розберуться.

Слідство у справі загибелі в.о. керівника Миколаївського аеропорту відкрило провадження про доведення до самогубства.

Волошин був пілотом штурмовика Су-25 299-ї Миколаївської бригади тактичної авіації. Під час служби здійснив 33 бойових вильоти. У серпні 2014 року після удару по російським десантникам під Новокатеринівкою його літак збили. Волошин катапультувався і приземлився на окупованій території. За координації куратора зі штабу АТО йому вдалося вибратися до позицій ЗСУ.

З армії звільнився через сімейні обставини. Нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Російська влада звинувачувала Волошина в атаці на малайзійський "Боїнг МН17", збитий бойовиками у 2014 році. Звинувачення повністю спростовано розслідуванням прокуратури Нідерландів і України.

У Волошина залишилася дружина і двоє малолітніх дітей.

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