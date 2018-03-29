Начальник полиции Николаевщины просит передать дело Волошина в другие руки

Начальник Главного управления национальной полиции в Николаевской области генерал 3-го ранга Юрий Мороз просит руководство полиции изменить подследственность дела погибшего героя-летчика Владислава Волошина.



Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевщины в четверг.



Мороз отметил, что следствие не исключает ни одной из шести опубликованных ранее версий, проводятся все необходимые экспертизы.



"Неоднократно полиция призвала всех, кто владеет любой полезной для следствия информацией, обратиться в Следственное управление", – сообщил глава полиции области.



Однако, по его словам, несмотря на все приглашения, даже установленные лица, сотрудники аэропорта, которые сообщали прессе, что владеют информацией о давлении или коррупционных составляющих, уже второй раз не явились на допрос по вызову следователя.



Мороз отмечает, что предложил общественности осуществлять прозрачный и беспристрастный контроль за ходом следствия, приобщив к делу в рамках уголовного производства адвокатов со стороны семьи Владислава Волошина, которым бы доверяла община, семья погибшего, СМИ.



"Прошло трое суток, но ни один из адвокатов не обратился в Следственное управление с целью оказания помощи семье погибшего. Поэтому я понимаю, что объективность и беспристрастность следствия самом деле не интересует активистов, а призывы и лозунги носят сугубо политический характер", – говорит генерал.



"Поэтому я обратился к руководству национально-полиции Украины по изменению подследственности указанного производства с целью решения вопроса о передаче его в Главное следственное управление или другие территориальные подразделения", – подчеркнул Мороз.

Ранее Мороз по результатам недели расследования заявил, что полиция не склонна считать, что Волошин совершил самоубийство под внешним давлением.



29 марта полиция усилила охрану Николаевского областного совета. На сессию могут вынести вопрос об отставке председателя Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко, которого некоторые обвиняют в причастности к гибели Волошина.

Как известно, 18 марта в Николаеве совершил самоубийство 29-летний и.о. директора КП "Николаевский международный аэропорт" Владислав Волошин.

Он не оставил предсмертной записки и не сообщил медикам "скорой" причины своего поступка.

Есть переписка с телефона Волошина, где он вспоминал свое назначение, проверку в аэропорту и заявлял о намерении совершить самоубийство. Эту переписку исследует полиция.

Сотрудница "Николаевского аэропорта" Алина Коротич заявила, что на Волошина давили чиновники облгосадминистрации во главе с губернатором Алексеем Савченко.

Сам Савченко в соцсети призвал не распространять телефонную переписку Волошина, и выразил уверенность, что правоохранители со всем разберутся.

Следствие по делу гибели и.о. руководителя Николаевского аэропорта начало производство о доведении до самоубийства.

Волошин был пилотом штурмовика Су-25 299-й Николаевской бригады тактической авиации. Во время службы совершил 33 боевых вылета. В августе 2014 года после удара по российским десантникам под Новокатериновкой его самолет сбили.

Волошин катапультировался и приземлился на оккупированной территории. При координации куратора из штаба АТО ему удалось выбраться к позициям ВСУ.

Из армии уволился по семейным обстоятельствам. Был награжден орденом "За мужество" ІІІ степени.

Российские власти обвиняли Волошина в атаке на малайзийский "Боинг МН17", сбитый боевиками в 2014 году. Обвинения полностью опровергнуты расследованием прокуратуры Нидерландов и Украины.

У Волошина осталась жена и двое малолетних детей.

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