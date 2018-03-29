У Кемерові знайшлися живими троє людей зі списку зниклих

Три людини, які вважалися зниклими після пожежі в Кемерові, знайдені живими.

Про це заявили в Слідчому комітеті Росії, передає "РБК".

Зазначається, що таким чином, число заяв про зниклих безвісти "прийшло у відповідність" з раніше оголошеним числом жертв - 64.

"В ході слідчих дій і оперативно-розшукових заходів з перевірки заяв про 67 зниклих троє з них встановлені серед живих. Таким чином, в даний час слідство має заявами про зникнення і загибель 64 людей під час пожежі в ТРЦ", - йдеться в заяві.

Раніше повідомлялося, що в СК надійшло 67 заяв про зникнення людей на пожежі в ТРЦ "Зимова вишня", в той час, як за даними російських правоохоронців, в моргу знаходять 59 загиблих.

Як відомо, 25 березня у торговому центрі "Зимова вишня" в місті Кемерове сталася пожежа. За даними МНС РФ, під час пожежі загинули 64 людини, в тому числі 41 дитина, є також госпіталізовані.

Є також інформація про зниклих безвісти, але їхня кількість різниться.

27 березня на площі Совєтов проходив масовий стихійний мітинг, на якому виступали родичі загиблих.

Президент Росії Володимир Путін вважає причиною пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" недбалість людей.

У справі про пожежу в торгово-розважальному центрі затримали п'ятьох осіб.