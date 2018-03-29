В Кемерово нашлись живыми трое людей из списка пропавших

Три человека, которые считались пропавшими после пожара в Кемерово, найдены живыми.

Об этом заявили в Следственном комитете России, передает "РБК".

Отмечается, что таким образом, число заявлений о пропавших без вести "пришло в соответствие" с ранее объявленным числом жертв — 64.

"В ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по проверке заявлений о 67 пропавших трое из них установлены среди живых. Таким образом, в настоящее время следствие располагает заявлениями о пропаже и гибели 64 человек во время пожара в ТРЦ", — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в СК поступило 67 заявлений о пропаже людей на пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", в то время, как по данным российских правоохранителей, в морге находятся 59 погибших.

Как известно, 25 марта в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел пожар.

По данным МЧС РФ, при пожаре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, есть также госпитализированные.

Есть также информация о пропавших без вести, но их число разнится.

27 марта на площади Советов прошел массовый стихийный митинг, на котором выступали родственники погибших.

Президент России Владимир Путин заявил, что считает причиной пожара в торговом центре "Зимняя вишня" халатность людей.

По делу о пожаре в торгово-развлекательном центре задержали пять человек.