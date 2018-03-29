Довгий віддав колишній дружині 500 тисяч доларів і ще дещо

Депутат Верховної Ради Олесь Довгий у 2017 році придбав нову машину, змінив місце проживання, а також сплатив колишній дружині 500 тисяч доларів.

Про це свідчить його декларація за минулий рік, де не зазначені інші члени сім'ї.

У гривнях сплата Катерині Горіній за угодою про розподіл спільної власності подружжя від 5 жовтня 2017 року склала 13 400 000.

Довгий і Горіна розділили картини й корпоративні права.

За нотаріальне посвідчення цього договору нардеп заплатив 451 197 гривень.

При цьому Довгий задекларував сукупний дохід за рік у майже 6,9 мільйона гривень (6 876 815), із яких зарплата депутата склала 224 744 гривень, ще 252 825 гривень – відшкодування депутатських витрат.

Також нардеп продав цінні папери чи передав корпоративні права Оксані Гуляєвій за 2 800 000 гривень, а "Галерея Тетяни Міронової" заплатила Довгому 3 000 000 гривень за рухоме майно.

Решту доходу склали відсотки в "Правекс-банку" й Банку "Кліринговий дім", а також дивіденди від ТОВ "КВ Менеджмент" та страхові виплати.

Також Довгий задекларував "повернення безвідсоткової фінансової допомоги 35 000 гривень згідно договору від 28.12.2016".

25 травня минулого року Довгий зробив дев’ять внесків до статутного капіталу на загальну суму 13 мільйонів 50 тисяч гривень.

Готівкою він задекларував 1 125 196 гривень, 335 тисяч доларів (у 2016 році було 1,5 мільйона доларів), 50 тисяч євро та 35 тисяч англійських фунтів.

У "Правекс-банку" нардеп тримає 7 834 доларів, 86 112 євро та 1 223 гривні, у "Кліринговому домі" – 1 446 доларів та 635 гривень. На рахунку в банку "Преміум", що перебуває в процесі ліквідації, він має 9,8 мільйонів гривень.

Також задекларовано "грошове забезпечення згідно попереднього договору від 05.12.2017 р" на 5 442 000 гривень.

При цьому Довгий не має нерухомості. Він орендує в Києві квартиру площею 413 кв м в іноземки Марії Бабушкіної, в якій і зареєстрований із грудня 2017 року. Оренда квартири обійшлася йому в 2,4 мільйона гривень.

Також він знімає у столиці нежитлове приміщення на 246,4 м кв у ТОВ "Тарханкут".

У Кіровоградській області Довгий винаймає дві приймальні: у Світловодську уже понад рік – приміщення на 57 кв м, у Знам'янці вже півтора року – 54,9 кв м.

Довгий володіє двома авто: Lexus LS 460 (2011 рік випуску) у 2015 році коштував йому 888 100 гривень, а Land Rover Discovery 3.0 (2017 р.в.) в липні минулого року він придбав за 2 344 544 гривень.

При цьому наприкінці декларації згадано договір оренди на транспортний засіб від 30 червня 2017 року.

28 грудня, перед Новим роком, Довгий придбав 14 картин і одну статую. Усього він задекларував 69 картин, 11 статуй і 1 скульптуру.

Крім того, він має 11 дорогих наручних годинників, рушницю Merkel 12 калібру, телевізор, музичний центр і 4 акустичні системи Bang&Olufsen, а також велотренажер і бігову доріжку.

Як і два роки тому, Довгий є кінцевим бенефеціаром 19 компаній, серед яких "КВ Менеджмент", якою він володіє на 45%.

Також у переліку "Авальний-Т", "Печерський-Т", "Садовий-Т", "Коцюбинське-Т", "Технологічний парк "Українські інформаційно-телекомунікаційні технології", "Інвест Продакшн Систем", "Інвестагро-технологія", "Сучасні Біопродукти", Медичний центр "Достомед", "Топаз-Сервіс", "Житомиржитлобуд", "ІБК Груп" тощо.

Зазначимо, що торік Національне агентство із запобігання корупції дорікало Довгому за те, що в декларації за 2015 рік він не вказав квартиру, якою користувалася його дружина і в якій він жив. У Довгого назвали це технічною помилкою. .

У грудні 2017 року Національне антикорупційне бюро й Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрили провадження щодо Довгого про виділення земельних ділянок Київрадою в 2007 році..