Довгий отдал бывшей жене 500 тысяч долларов и еще кое-что

Депутат Верховной Рады Олесь Довгий в 2017 году приобрел новую машину, сменил место проживания, а также уплатил бывшей супруге 500 тысяч долларов.



Об этом свидетельствует его декларация за прошлый год, где не указаны другие члены семьи.



В гривнах уплата Екатерине Гориной по соглашению о разделе совместной собственности супругов от 5 октября 2017 года составила 13 400 000.





Довгий и Горина разделили картины и корпоративные права.



За нотариальное удостоверение этого договора нардеп заплатил 451 197 гривен.



При этом Довгий задекларировал совокупный доход за год почти 6,9 миллиона гривен (6 876 815), из которых зарплата депутата составила 224 744 гривен, еще 252 825 гривен - возмещение депутатских расходов.



Также нардеп продал ценные бумаги или передал корпоративные права Оксане Гуляевой за 2 800 000 гривен, а "Галерея Татьяны Мироновой" заплатила Долгому 3 000 000 гривен за движимое имущество.



Остальной доход составили проценты в "Правэкс-Банке" и Банке "Клиринговый дом", а также дивиденды от ООО "КВ Менеджмент" и страховые выплаты.



Также Довгий задекларировал "возвращение беспроцентной финансовой помощи 35 000 гривен по договору от 28.12.2016".



25 мая прошлого года Долгий сделал девять взносов в уставный капитал на общую сумму 13 миллионов 50 тысяч гривен.



Наличными он задекларировал 1 125 196 гривен, 335 000 долларов (в 2016 году было 1,5 миллиона долларов), 50 000 евро и 35 000 английских фунтов.



В "Правэкс-банке" нардеп держит 7 834 долларов, 86 112 евро и 1 223 гривни, в "Клиринговом доме" - 1 446 долларов и 635 гривен. На счету в банке "Премиум", который находится в процессе ликвидации, у него 9,8 миллионов гривен.



Также задекларировано "денежное обеспечение согласно предварительному договору от 05.12.2017" на 5 442 000 гривен.



При этом Довгий не имеет недвижимости. Он арендует в Киеве квартиру площадью 413 кв м у иностранки Марии Бабушкиной, в которой и зарегистрирован с декабря 2017 года. Аренда обошлась ему в 2,4 миллиона гривен.



Также он снимает в столице нежилое помещение на 246,4 м кв у ООО "Тарханкут".



В Кировоградской области Долгий снимает две приемных: в Светловодске уже более года - помещение на 57 кв м, в Знаменке уже полтора года - 54,9 кв м.



Долгий владеет двумя авто: Lexus LS 460 (2011 год выпуска) в 2015 году стоил ему 888 100 гривен, а Land Rover Discovery 3.0 (2017 г.в.) в июле прошлого года он приобрел за 2 344 544 гривен.



При этом в конце декларации упомянут договор аренды на транспортное средство от 30 июня 2017 года.



28 декабря, перед Новым годом, Довгий приобрел 14 картин и одну статую. Всего он задекларировал 69 картин, 11 статуй и 1 скульптуру.



Кроме того, он имеет 11 дорогих наручных часов, ружье Merkel 12 калибра, телевизор, музыкальный центр и 4 акустических систем Bang&Olufsen, а также велотренажер и беговую дорожку.



Как и два года назад, Довгий является конечным бенефециаром 19 компаний, среди которых "КВ Менеджмент", которой он владеет на 45%.



Также в перечне "Авальный-Т", "Печерский-Т", "Садовый-Т", "Коцюбинское-Т", "Технологический парк "Украинский информационно-телекоммуникационные технологии", "Инвест Продакшн Систем", "Инвестагро-технология", "Современные Биопродукты", Медицинский центр "Достомед", "Топаз-Сервис", "Житомиржылстрой", "ИБК Групп" и прочие.



Отметим, что в прошлом году Национальное агентство по предупреждению коррупции упрекало Довгого за то, что в декларации за 2015 год он не указал квартиру, которой пользовалась его жена и в которой он жил. У Довгого назвали это технической ошибкой. .



В декабре 2017 года Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыли производство в отношении Довгого по выделению земельных участков Киевсоветом в 2007 году ..