Поліція попросила комунальників Києва прибрати після зачистки Грушевського

Керівництво Нацполіції Києва звернулося до столичної влади з проханням про надання "техніки для прибирання снігу та сміття" у Маріїнському парку та на вул. Грушевського після того, як там відбулися слідчі дії.

Відповідний лист за підписом заступника голови НП, начальника Нацполіції Києва Андрія Крищенка на ім'я мера Києва Віталія Кличка є у розпорядженні УП.

У документі зазначається, що 3 березня у Маріїнському парку відбулися слідчі дії, відповідно до ст. 40 та 41 КПК.

"Просимо дати доручення відповідним службам щодо виділення техніки для прибирання снігу та сміття у Маріїнському парку та на проїжджій частині вул. Грушевського - відрізок від вул. Шовковичної до вул. Липської", - йдеться у листі.

У коментарі УП нардеп від БПП, радник мера Києва Дмитро Білоцерковець повідомив, що лист від Нацполіції було отримано приблизно після 13:00 3 березня.

"Таке офіційне звернення ми отримали. Як тільки з'явиться можливість, комунальні служби будуть реагувати", - зазначив він УП.

Раніше речник МВС Артем Шевченко розмістив повідомлення "про ранкові події під ВР, де слідчі поліції Києва у процесуальний час починаючи з 7:00 за двома ухвалами суду проводили законні слідчі дії (обшуки) у наметах у рамках розслідування двох кримінальних проваджень".

Шевченко також повідомив, що "після поліцейських по завершенню слідчих дій комунальники розчищають проїжджу частину вулиці Грушевського, що полегшить рух у центральній частині міста".

При цьому він заявив, що розчищення Грушевського правоохоронцями відбулося "на підставі необхідності забезпечення безперешкодного проїзду на прохання столичної влади і територіальної громади".

На питання про те, чи є документ, що підтверджує відповідне звернення столичної влади, Шевченко зазначив: "Мені здається, що столична влада занадто боязка і безвідповідальна і завжди ховає голову у пісок".

Раніше радник мера Києва, нардеп Дмитро Білоцерковець повідомив, що комунальні служби Києва не мають відношення до рішення про демонтаж наметового містечка під Верховною Радою на площі Конституції і вул.Грушевського.

З джерел УП у міській владі стало відомо, що комунальники не проводять і не проводили жодних дій з демонтажу, бо не отримали офіційного листа, а мали лише усні звернення.

Техніка, яку було задіяно для демонтажу наметового містечка під ВР, не мала розпізнавальних знаків будь-якого зі столичних КП, а на переважній більшості машин не було номерних знаків.

Як відомо, вранці 3 березня біля наметового містечка під Верховною Радою відбулися сутички між поліцією і протестувальниками.

У поліції заявили, що на території табору проводяться слідчі дії за рішенням суду в рамках 2 кримінальних проваджень - одне з них відкрито за фактом спроби захоплення Міжнародного центру культури і мистецтв (Жовтневого палацу), інше – по подіях 27 лютого біля ВР.

Повідомлялося про 50 затриманих та доправлених до відділків поліції учасників акції під ВР. Згодом у поліції уточнили, що з наметового табору до відділків поліції доправили понад 100 осіб, а на території містечка було вилучено 9 гранат РГД-5, запали, "коктейлі Молотова" та 5 димових мін. Також у поліції повідомили про 4 правоохоронців, які отримали поранення в ході сутичок.

Нардеп Єгор Соболєв повідомляв, що під час штурму табору у ньому перебувало від 70 до 100 осіб, усіх було затримано та доправлено до поліції. За його словами, правоохоронці проводять слідчі дії та "шукають будь-що, що зможуть видати за зброю".