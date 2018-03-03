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Штурм під ВР: Поранень зазнали 20 осіб, на затриманих склали 4 адмінпротоколи

Субота, 3 березня 2018, 17:42
Штурм під ВР: Поранень зазнали 20 осіб, на затриманих склали 4 адмінпротоколи

Внаслідок проведення правоохоронцями слідчих дій під Верховною Радою 3 березня за медичною допомогою звернулися 13 осіб, які перебували у наметовому містечку, та 7 працівників поліції.

Про це ввечері 3 березня повідомив заступник глави Нацполіції, глава Нацполіції Києва Андрій Крищенко. 

За його словами, усім було надано медичну допомогу, інформації про те, що хтось отримав тяжкі ушкодження, наразі у поліції немає.

Крищенко повідомив, що до управлінь поліції було доправлено 111 осіб - "людей, які перешкоджали роботі правоохоронців". 

"Розпочато кримінальне провадження за ст. 345 КК, на 4 осіб складено адміністративні протоколи. На цей час в управліннях поліції перебуває 8 осіб, усіх інших опитали і відпустили", - повідомив він. 

Також Крищенко уточнив, що під час обшуку у наметовому містечку вилучили два предмети, схожі на гранати Ф1 (імовірно, страйкбольні), 9 – РГД5, схожих на бойові, щодо яких буде призначено експертизу, запали, димові міни та шашки, ножі, пляшки із запалювальною сумішшю, споряджені піротехнічними виробами для розриву, кийки, телескопічні дубинки, металеві палиці, пристосовані для нанесення тілесних ушкоджень.

Також Крищенко повідомив, що буде проведено ретельну перевірку інформації про перешкоджання роботі журналістів.

"До Печерського управління поліції звернувся журналіст із повідомленням про те, що працівник поліції застосував до нього газовий балончик, ще двоє представників ЗМІ написали у соцмережах про перешкоджання роботі. 

"Ми проведемо службову перевірку, матеріали якої будуть направлені у прокуратуру. ... Журналісти однозначно мають право і повинні займатися своєю професійною діяльністю. І ніхто, в тому числі поліцейські, не повинні їм перешкоджати. Водночас ця діяльність не має шкодити проведенню поліцейських операцій або слідчих дій", - заявив Крищенко.

Як відомо, раніше у "Русі визволення" повідомляли, що після штурму наметового містечка 11 учасників руху доправили до лікарень.

"У всіх виявлено травми голови, численні переломи рук та ніг. У одного, окрім переломів та забоїв, діагностовано внутрішній крововилив", - заявили у "Русі". 

Нардеп Єгор Соболєв повідомляв, що у Печерському райуправлінні поліції перебуває 71 затриманий з наметового містечка. 

Вранці 3 березня біля наметового містечка під Верховною Радою відбулися сутички між поліцією і протестувальниками.

У поліції заявили, що на території табору проводяться слідчі дії за рішенням суду в рамках 2 кримінальних проваджень - одне з них відкрито за фактом спроби захоплення Міжнародного центру культури і мистецтв (Жовтневого палацу), інше – по подіях 27 лютого біля ВР.

Представники поліції демонтували намети біля Верховної Ради

У поліції повідомили, що до управлінь НП доставлено понад 100 сіб, які чинили спротив співробітниками поліції. Розпочато кримінальне провадження за ст.345 КК -"Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу". 

Згодом частину затриманих відпустили з поліції.

Українська правда
Теми: поліціяВерховна Радамітинги
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