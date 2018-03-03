Онищенко розповів про свого нового адвоката і книгу про "плівки з Порошенком"

Марта Борщ, яка відмовилася від посади аудитора НАБУ і стала адвокатом нардепа Олександра Онищенка, взялася за справу через інформацію у ній про президента України Петра Порошенка.

Таку думку в інтерв'ю NewsOne висловив сам Онищенко.

За словами Онищенка, Борщ знала про кримінальні провадження, відкриті проти нього, і їй цікава "історія, яка пов'язана з Порошенком".

Нардеп додав, що Марта Борщ зустрілася з ним і вивчила його справу.

"Я їй розповів, що і як відбувалося. Я так розумію, що її більше зацікавило питання - домогтися правди у цій справі ... Думаю, вона для себе зрозуміла, хто такий Порошенко, що він за людина, і її інтерес - розібратися в цій історії і довести до логічного кінця", - додав він.

Також Онищенко повідомив, що вів "переговори з американськими правоохоронцями", і йому "вдалося довести, показавши реальну схему по газу, що у "газовій справі" немає ніякого кримінального підґрунтя, а справа - сфальсифікована".

"Цікавляться (справою - ред.), зокрема, у Міністерстві юстиції (США)", - зазначив Онищенко.

"Думаю, такий адвокат, як Борщ, мені допоможе - і у спілкуванні з ними, і щоб в якійсь мірі довести свою невинуватість. Її не цікавить моя екстрадиція (в Україну - ред.): я в Іспанії, і це ніяк не пов'язано з американськими адвокатами. Думаю, її більше цікавить, куди йдуть американські гроші, які надають Україні - як їх "пиляють" і куди вони йдуть", - зауважив він.

Також нардеп повідомив, що про "плівки з Порошенком" він написав книгу.

"Я написав книгу і розповів усю свою ситуацію в ній. Я перебував поруч, близько з Порошенком понад 2 роки і хотів показати, розповісти про його сутність, щоб люди дізналися перед тим, як йти на вибори - його внутрішній світ, сутність, жадібність, світогляд, що це за людина", - заявив Онищенко.

"Думаю, ця книга допоможе людям визначитися з вибором, який вони будуть робити на виборах - і президентських, і до Верховної Ради", - додав він.

Онищенко додав, що уривки з книги вже давав читати "деяким політикам і близьким людям": "Вони читали її цілодобово, не відриваючись".

Як відомо, 8 лютого з'явилася інформація, що колишній обвинувач екс-прем'єра Павла Лазаренка Марта Борщ зняла свою кандидатуру на посаду аудитора НАБУ та стала адвокатом депутата-втікача Олександра Онищенка.

Онищенко підтвердив цю інформацію "Українській правді". Сама Борщ не коментує, чи представляє інтереси Онищенка.

"Газову справу" Онищенка розслідує НАБУ: за даними слідства, нардеп з поплічниками продавали газ держпідприємства "Укргазвидобування" за допомогою кількох своїх компаній через "псевдобіржі", що завдало державі збитків на суму понад 1,613 млрд гривень.

Керівниками злочинного угрупування крім самого депутата вважаються його матір Інесса Кадирова і бізнесмен Валерій Постний.

Онищенко втік з України та перебуває у розшуку, хоча Інтерпол відмовився оголошувати Онищенка в міжнародний розшук.

5 липня 2016 року, коли нардеп вже перебував за кордоном, Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутата Онищенка.

19 грудня суд дозволив проводити заочне розслідування щодо Олександра Онищенка.

Наприкінці 2016 року Онищенко заявив, що має записи, серед яких, окрім інших, розмови з президентом України Петром Порошенком, та досі вони не оприлюднені. Разом з тим світ побачили розмови Онищенка з нібито Миколою Мартиненком та Олесем Довгим.

Більше про нардепа-втікача та плівки з Порошенком читайте у матеріалі УП "Плівки Онищенка рік по тому. Про що говорили президент і бізнесмен на Банковій?" .