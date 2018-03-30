Адвокат Трампа просуває ідею помилування Манафорта - NYT

Колишній адвокат президента США Джон Дауд висловив ідею про помилування екс-радників Трампа Пола Манафорта і Майкла Флінна.

Про це пише The New York Times.

Газета з посиланням на 3 анонімних осіб, причетних до справи, повідомляє, що адвокат торкнувся теми помилування в розмові з юристами Пола Манафорта - Реджіналдом Брауном, і Майкла Флінна - Робертом Келнером.

Зазначається, що Джон Дауд був провідним адвокатом Трампа до минулого тижня, коли заявив про свою відставку.

Сам Дауд відмовляється від детальних коментарів і заперечує те, що він піднімав це питання.

"Водночас сам факт консультацій, які Дауд проводив з юристами обох обвинувачених, говорить про те, що юридичну команду Трампа турбує, яких зізнань перед слідчими слід чекати від екс-радників в разі, якщо їм запропонують пом'якшення покарання в обмін на додаткові свідчення", - пише NYT.



"Є також думка, що факт обговорення помилування може бути класифікований як перешкоджання слідству, проте поки що про це говорити рано", - йдеться у статті.

"У такому обговоренні не буде складу злочину, бо у глави Білого дому є широкі права на помилування підсудних. Президент не скоює злочинів, здійснюючи дії, захищені Конституцією", - заявив адвокат і професор Гарварда Алан Дершовітц.



"Якщо пропозицію помилувати підсудного було зроблено з наміром перешкодити слідству - тоді воно може класифікуватися як порушення закону", - вважає Ліза Керн Ґріффін, колишній федеральний прокурор, а нині - професор Університету Дюк.

Як відомо, Манафорту пред'явлені звинувачення, які стосуються відмивання грошей, які він отримав працюючи в Україні.

Його також звинувачують в тому, що він не зареєструвався як іноземний агент, хоча займався лобіюванням інтересів у США прокремлівського уряду України часів колишнього президента Віктора Януковича.

Ці звинувачення були також висунуті давньому діловому партнерові Манафорта Річарду Гейтсу, однак після представлення нових звинувачень спеціальним радником ФБР Робертом Мюллером, він визнав себе винним у змові проти Сполучених Штатів і в тому, що брехав слідчим.

Манафорт не визнав себе винним за жодним із обвинувальних висновків.

Він вимагає відхилити звинувачення у відмиванні грошей і незаконному лобіюванні, оскільки, на його думку, Мюллер, пред'явивши їх, перевищив свої повноваження, оскільки був призначений розслідувати можливу змову між Росією і передвиборчою кампанією Трампа в 2016 році, а не його попередню діяльноість.

У Вашингтоні судовий розгляд щодо Манафорта розпочнеться 17 вересня, а у Вірджинії суд розгляне справу 10 липня.

Поки Манафорт перебуває під домашнім арештом і зобов'язаний носити електронний браслет.