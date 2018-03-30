Адвокат Трампа продвигает идею помилования Манафорта - NYT
Бывший адвокат президента США Джон Дауд высказал идею о помиловании экс-советников Трампа Пола Манафорта и Майкла Флинна.
Об этом пишет The New York Times.
Газета со ссылкой на 3 анонимных лиц, причастных к делу, сообщает, что адвокат коснулся темы помилования в разговоре с юристами Пола Манафорта - Реджиналдом Брауном, и Майкла Флинна - Робертом Келнером.
Отмечается, что Джон Дауд был ведущим адвокатом Трампа до прошлой недели, когда заявил о своей отставке.
Сам Дауд отказывается от подробных комментариев и отрицает то, что он поднимал этот вопрос.
"В то же время сам факт консультаций, которые Дауд проводил с юристами обеих обвиняемых, говорит о том, что юридическую команду Трампа беспокоит, каких признаний перед следователями следует ожидать от экс-советников в случае, если им предложат смягчение наказания в обмен на дополнительные показания" , - пишет NYT.
"Есть также мнение, что факт обсуждения помилования может быть классифицирован как препятствование следствию, однако пока об этом говорить рано", - говорится в статье.
"В таком обсуждении не будет состава преступления, потому что у главы Белого дома есть широкие права на помилование подсудимых. Президент не совершает преступлений, осуществляя действия, защищеные Конституцией", - заявил адвокат и профессор Гарварда Алан Дершовитц.
"Если предложение помиловать подсудимого было сделано с намерением помешать следствию - тогда оно может классифицироваться как нарушение закона", - считает Лиза Керн Гриффин, бывший федеральный прокурор, а ныне - профессор Университета Дюк.
Как сообщалось, Манафорту предъявлены обвинения, которые касаются отмывания денег, которые он получил, работая в Украине.
Его также обвиняют в том, что он не зарегистрировался в качестве иностранного агента, хотя занимался лоббированием интересов в США прокремлевского правительства Украины времен бывшего президента Виктора Януковича.
Эти обвинения были также предъявлены давнему деловому партнеру Манафорта Ричарду Гейтсу, однако после представления новых обвинений специальным советником ФБР Робертом Мюллером, он признал себя виновным в заговоре против Соединенных Штатов и в том, что лгал следователям.
Манафорт не признал себя виновным ни по одному обвинительному заключению.
Он требует отклонить обвинения в отмывании денег и незаконном лоббировании, поскольку, по его мнению, Мюллер, предъявив их, превысил свои полномочия, так как был назначен расследовать возможный сговор между Россией и предвыборной кампанией Трампа в 2016 году, а не его предыдущую деятельность.
В Вашингтоне судебное разбирательство в отношении Манафорта начнется 17 сентября, а в Вирджинии суд рассмотрит дело 10 июля.
Пока Манафорт находится под домашним арестом и обязан носить электронный браслет.