Адвокат Трампа продвигает идею помилования Манафорта - NYT

Бывший адвокат президента США Джон Дауд высказал идею о помиловании экс-советников Трампа Пола Манафорта и Майкла Флинна.

Об этом пишет The New York Times.

Газета со ссылкой на 3 анонимных лиц, причастных к делу, сообщает, что адвокат коснулся темы помилования в разговоре с юристами Пола Манафорта - Реджиналдом Брауном, и Майкла Флинна - Робертом Келнером.

Отмечается, что Джон Дауд был ведущим адвокатом Трампа до прошлой недели, когда заявил о своей отставке.

Сам Дауд отказывается от подробных комментариев и отрицает то, что он поднимал этот вопрос.

"В то же время сам факт консультаций, которые Дауд проводил с юристами обеих обвиняемых, говорит о том, что юридическую команду Трампа беспокоит, каких признаний перед следователями следует ожидать от экс-советников в случае, если им предложат смягчение наказания в обмен на дополнительные показания" , - пишет NYT.

"Есть также мнение, что факт обсуждения помилования может быть классифицирован как препятствование следствию, однако пока об этом говорить рано", - говорится в статье.

"В таком обсуждении не будет состава преступления, потому что у главы Белого дома есть широкие права на помилование подсудимых. Президент не совершает преступлений, осуществляя действия, защищеные Конституцией", - заявил адвокат и профессор Гарварда Алан Дершовитц.

"Если предложение помиловать подсудимого было сделано с намерением помешать следствию - тогда оно может классифицироваться как нарушение закона", - считает Лиза Керн Гриффин, бывший федеральный прокурор, а ныне - профессор Университета Дюк.